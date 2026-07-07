Společnost SINEXCEL rozšiřuje na veletrhu Intersolar Europe 2026 evropský ekosystém pro skladování energie a posiluje tak svůj dlouhodobý závazek vůči Evropě

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SINEXCEL

Jul 07, 2026, 04:00 ET

MNICHOV, 7. července 2026 /PRNewswire/ -- Na veletrhu Intersolar Europe 2026 prohloubila společnost SINEXCEL (300693.SZ) svůj dlouhodobý závazek vůči evropskému trhu uvedením svého systému pro konverzi energie (PCS) k velkokapacitnímu použití, StellaON 1250K/1575K, který integruje zařízení společnosti Infineon, spolu s řadou strategických partnerství posilujících lokální schopnosti v oblasti dodržování předpisů, služeb a realizace dodavatelských projektů po celé Evropě. Tyto iniciativy dále rozšiřují evropský ekosystém pro ukládání energie společnosti SINEXCEL a podporují urychlené zavádění velkokapacitních úložišť.

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SINEXCEL Expands European Energy Storage Ecosystem at Intersolar Europe 2026, Reinforcing Its Long-Term Commitment to Europe
SINEXCEL Expands European Energy Storage Ecosystem at Intersolar Europe 2026, Reinforcing Its Long-Term Commitment to Europe

Hnací síla evropských velkokapacitních úložišť nové generace

Systém StellaON 1250K/1575K, vyvinutý pro rozvíjející se evropský trh s ukládáním energie, reaguje na rostoucí požadavky odvětví na odolnost vůči vlivům prostředí, přizpůsobivost sítě a efektivitu po celou dobu životního cyklu. Tento systém PCS začleňuje pokročilé výkonové moduly EconoDUAL™3 od společnosti Infineon, které umožňují provoz při plném výkonu při teplotě 55 °C, schopnost formování sítě a účinnost při plném zatížení 98,5 % pro aplikace na úrovni energetických společností, čímž podporují přechod Evropy k energetickým systémům s vysokým podílem obnovitelných zdrojů.

Posílení dodržování předpisů a kybernetické bezpečnosti

Vzhledem k tomu, že dodržování předpisů se stává klíčovým předpokladem pro financování projektů v Evropě, SINEXCEL nadále posiluje svou pozici prostřednictvím úzké spolupráce s předními certifikačními orgány.

Společně s TÜV SÜD získala StellaON zásadní evropské certifikace pro připojení k síti a bezpečnost. Obě společnosti rovněž podepsaly strategickou dohodu o posílení kybernetické bezpečnosti v rámci přípravy na požadavky zákona EU o kybernetické odolnosti (CRA) a směrnice NIS2.

Mezitím TÜV NORD oficiálně udělila certifikát shody s polskými síťovými předpisy pro zařízení SINEXCEL 1725 kW PCS, čímž se dále rozšířila oblast shody společnosti s předpisy v celé Evropě.

Budování celoevropské sítě služeb a podpory po celou dobu životního cyklu

Aby byla zajištěna dlouhodobá spolehlivost projektů, rozšiřuje SINEXCEL svůj lokalizovaný ekosystém služeb po celé Evropě a zlepšuje tak údržbu, dodávky náhradních dílů a schopnosti rychlé reakce.

Partnerství se společností Eco Service GmbH – poskytovatelem technických služeb přímo na místě, který působí ve více než dvanácti zemích a disponuje distribučním centrem náhradních dílů v Německu – zaručuje komplexní podporu v oblasti údržby a skladování na celém evropském kontinentu.

Další dohoda se společností Sagacity International Hk Limited zavádí specializované údržbářské služby na Slovensku a v Německu.

V rámci realizace projektů SINEXCEL rovněž rozšířila své provozní kapacity. Společnost podepsala významnou dohodu s firmou Tesla Energy Holding, českým výrobcem a integrátorem BESS (bateriových systémů k ukládání energie), na realizaci projektů BESS v měřítku energetických společností. Strategická partnerství se společnostmi InterConti Trading s.r.o. a Nota Energy navíc spojí vysoce účinné PCS společnosti SINEXCEL s pokročilou systémovou integrací.

Společně tvoří tato partnerství celoevropský ekosystém zajišťující komplexní podporu po celou dobu životního cyklu.

O společnosti SINEXCEL

Společnost SINEXCEL, založená v roce 2007, je průkopníkem v oblasti řešení pro skladování energie, nabíjení elektromobilů a kvalitu elektrické energie. S instalovanou kapacitou úložišť 17 GW, 200 000 stejnosměrných nabíječek pro elektromobily a téměř 20 miliony ampérů nainstalovaných aktivních harmonických filtrů spolupracuje SINEXCEL s vedoucími podniku v oboru na posílení energetické nezávislosti.

Kontakt: [email protected]

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