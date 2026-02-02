SINEXCEL zwiększa odporność czeskiej sieci elektroenergetycznej dzięki instalacji magazynowania energii o mocy 6,02 MW i pojemności 16,72 MWh

LOKET (Czechy), 2 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- SINEXCEL wspiera wdrożenie instalacji akumulatorowego magazynu energii o mocy 6,02 MW i pojemności 16,72 MWh w dzielnicy Nadlesí w miejscowości Loket. Inwestycja ta stanowi kolejny istotny krok w realizacji misji SINEXCEL polegającej na dostarczaniu wysokowydajnych technologii konwersji energii elektrycznej dla Czech oraz europejskiego rynku energii.

Optymalizacja pod kątem dynamicznych rynków energii

Instalacja, zlokalizowana w Nadlesí (50°07'50.3"N 12°49'03.1"E), została zaprojektowana specjalnie z myślą o arbitrażu cenowym. Dzięki wykorzystaniu różnic cenowych na rynku energii oraz zapewnianiu kluczowych usług bilansowania sieci, system zwiększa zarówno opłacalność ekonomiczną, jak i stabilność lokalnej infrastruktury elektroenergetycznej.

Aby zapewnić maksymalną wydajność, w instalacji zastosowano systemy konwersji mocy SINEXCEL o mocy 1725 kW (PCS), osiągające szczytową sprawność do 98,5%. System PCS o mocy 1725 kW zapewnia wyraźną przewagę techniczną:

Zaawansowana technologia multi-string : zwiększa ochronę akumulatora, jednocześnie umożliwiając elastyczne konfiguracje obejmujące 1, 2, 4 lub 8 ciągów akumulatorowych.

: zwiększa ochronę akumulatora, jednocześnie umożliwiając elastyczne konfiguracje obejmujące 1, 2, 4 lub 8 ciągów akumulatorowych. Szybka reakcja : czas odpowiedzi na poziomie 10 ms zapewnia bilansowanie sieci w czasie rzeczywistym oraz bezproblemową integrację.

: czas odpowiedzi na poziomie 10 ms zapewnia bilansowanie sieci w czasie rzeczywistym oraz bezproblemową integrację. Trwała konstrukcja: szafy o klasie ochrony NEMA 3R umożliwia niezawodną, wysokowydajną pracę na zewnątrz w różnych warunkach klimatycznych.

System PCS spełnia również kluczowe wymogi regulacyjne i standardy sieciowe obowiązujące w Ameryce Północnej, Europie, Australii, Japonii i Chinach, co zapewnia bezproblemowe wdrażanie na zróżnicowanych rynkach.

Niezawodna technologia dla sukcesu inwestycji wielkoskalowych

Inwestycja realizowana przez Energo Synergy Group s.r.o. uzyskała finansowanie w ramach faktoringu pełnego od Raiffeisen Leasing a.s. w dniu 1 listopada 2025 r., a oddanie jej do eksploatacji planowane jest na 30 kwietnia 2026 r.

Dzięki ponad 5000 wdrożeń oraz globalnej mocy zainstalowanej na poziomie 15 GW/40 GWh SINEXCEL pozostaje partnerem pierwszego wyboru dla deweloperów poszukujących niezawodnych i wydajnych rozwiązań sprzętowych do magazynowania energii. Czeska inwestycja podkreśla zaangażowanie SINEXCEL w przyspieszanie globalnej transformacji w kierunku zrównoważonej i odpornej przyszłości energetycznej.

SINEXCEL

Firma SINEXCEL powstała w 2007 r. i obecnie jest jednym z pionierów rynku magazynów energii, systemów ładowania pojazdów elektrycznych i zapewniania rozwiązań umożliwiających dostęp do wysokiej jakości energii. Na swoim koncie ma wdrożenie systemów magazynowania energii o łącznej mocy 15 GW, 140 tys. ładowarek do pojazdów elektrycznych oraz blisko 20 mln amperów aktywnych filtrów harmonicznych. SINEXCEL współpracuje z liderami branżowymi, takimi jak EVE Energy i Schneider Electric, na rzecz wolności energetycznej.

