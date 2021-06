Huawei publikuje białą księgę na temat AR i mówi o korzyściach z sieci 5G i AR

Według danych Huawei i podmiotów zewnętrznych do roku 2025 rynek AR będzie wart 300 miliardów USD. „Będzie można obserwować masowe wprowadzenie AR w pięciu priorytetowych obszarach: edukacji, platformach społecznościowych, zakupach, podróżach i nawigacji oraz grach - powiedział Cai. - AR umożliwi prawdziwe przenikanie się świata fizycznego i cyfrowego, sprawiając, że marzenia staną się rzeczywistością".

AR usprawnia komunikację

Podczas wydarzenia Cai podzielił się wnioskami ze studiów przypadku Huawei w zakresie stosowania AR. Z powodu COVID-19 klienci z całego świata nie mogli przychodzić do salonów Huawei osobiście, więc firma wykorzystała rzeczywistość rozszerzoną, aby zaprezentować swoje najważniejsze produkty i rozwiązania online, co znacznie usprawniło komunikację. Huawei korzysta z AR również w celu szybkiej budowy stacji bazowych 5G, co znacznie przyspieszyło wydajność tego procesu.

Huawei upraszcza AR

Podczas wydarzenia Cai zademonstrował, jak Huawei „produkuje" AR. Air Photo firmy Huawei wykorzystuje unikatowe algorytmy do konwersji zdjęć 2D na cyfrowy model 3D, znacznie upraszczając modelowanie postaci 3D w AR. Cai zaprezentował również Huawei AR Engine, platformę do tworzenia rozwiązań AR na urządzenia mobilne. Dzięki Huawei AR Engine programiści muszą napisać tylko 10 linii kodu, aby stworzyć efekty AR, co znacznie zwiększa wydajność pisania aplikacji AR.

Cała branża powinna wspólnie pracować nad ekosystemem 5G + AR

W wydarzeniu wzięło udział wielu znamienitych gości, którzy wygłosili swoje prezentacje: He Chengjian, dyrektor Biura Zarządzania Komunikacją w Shenzhen, David MacQueen, dyrektor wykonawczy ds. analityki strategicznej, Huang He, główny producent stacji telewizyjnej Shenzhen TV, Wei Rongjie, dyrektor generalny RealMax, Hiroshi Fukuda, dyrektor generalny meleap, Liang Jinhao, przedstawiciel HADO China Region oraz Fu Jie, dyrektor wykonawczy Shenzhen AR Association. Podzielili się oni najnowszymi zastosowaniami AR oraz swoimi przemyśleniami na temat przyszłych trendów w zakresie rzeczywistości rozszerzonej.

Według He Chengjian Shenzhen jest pierwszym miastem na świecie z pełnym zasięgiem autonomicznej sieci 5G. Usługi ICT z wykorzystaniem AR mogą potencjalnie znaleźć zastosowanie w wielu branżach, w tym w produkcji przemysłowej, handlu elektronicznym, nieruchomościach, wystroju wnętrz, kulturze, sporcie, turystyce, opiece zdrowotnej i edukacji. Aplikacje AR stały się kluczowym elementem napędowym cyfrowej transformacji i znacząco zmienią metody produkcji oraz nasze życie.

Kończąc swoje wystąpienie, Cai powiedział: „Jeśli chcesz iść szybko, pójdź sam. Jeśli chcesz zajść daleko, chodźmy razem". Rozwój AR wymaga współpracy całej branży i stworzenia dobrze prosperującego łańcucha wartości 5G + AR. To właściwy moment na połączenie AR i 5G. 5G otwiera drogę dla rzeczywistości rozszerzonej, a rzeczywistość rozszerzona nadaje blasku 5G".

Pobierz „AR Insight and Application Practice White Paper" tutaj: https://carrier.huawei.com/~/media/CNBGV2/download/bws2021/ar-insight-and-application-practice-white-paper-en.pdf

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1535699/image1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1535700/image2.jpg

