TOGETHER GROUP CREA UN GRUPO DE AGENCIAS LÍDERES EN LA INDUSTRIA QUE SE ESPECIALIZAN EN EL SECTOR DEL LUJO Y EL ESTILO DE VIDA

Utilizando su creatividad, escala y alcance para incubar, transformar y desarrollar marcas excepcionales, Together Group ofrece una práctica inmejorable en estrategia, desarrollo de marca, diseño, comercio electrónico, soluciones digitales y marketing digital, así como en comunicaciones y creación de contenido.

Las principales agencias anunciadas hoy por Together Group prestan servicios a una serie de marcas de primer nivel. Los seleccionados son:

PURPLE , una galardonada agencia de comunicaciones que se especializa en moda, belleza y estilo de vida de lujo, con oficinas en Londres, Nueva York , LA, Miami y Hong Kong . Entre sus clientes se encuentran BOSS, MESSIKA, LVMH, Richemont, DSQUARED2 y Maison Francis Kurkdjian , ILIA, fresh, EDITION Hotels y PUBLIC Hotels.

Además, para apoyar el ingreso y crecimiento de las marcas en el importante mercado chino, Together Group ha adquirido Hot Pot China, un especialista en marketing digital con oficinas en Londres y Shanghái, que desarrolla y ejecuta estrategias de mercado para clientes en China, como Liberty, Fortnum & Mason y La Perla.

La estrategia de Together Group experimenta una mayor expansión de su plataforma de lujo este año y atrae agencias creativas, digitales y de marketing, con un enfoque particular en los datos y la tecnología, el contenido y la activación.

El Dr. Christian Kurtzke, director ejecutivo de Together Group, expresó hoy: "Estamos creando un grupo de agencias dedicadas al estilo de vida de lujo verdaderamente diverso que celebra un enfoque dinámico de la combinación de agencias sinérgicas que trabajan al unísono para ofrecer excelencia de servicio en diversos niveles. Nuestro modelo combina los beneficios de las agencias de vanguardia dirigidas por sus fundadores con las ventajas de una organización global más grande".

Dentro del colectivo inicial de más de 300 empleados y 14 oficinas, las agencias del grupo conservarán sus propias identidades, culturas y equipos de liderazgo sénior. Totalmente alineados como accionistas de Together Group, impulsarán la colaboración en todo el grupo, ofreciendo soluciones más integradas y creativas para nuestros clientes.

"Tenemos todos los ingredientes para lograr un crecimiento orgánico significativo, así como para atraer a otras agencias de gran prestigio para construir selectivamente líneas de servicio complementarias", agregó el Dr. Kurtzke, exdirector ejecutivo de Porsche Design y anteriormente director de Boston Consulting Group.

"Juntos, como grupo, tenemos una fortaleza combinada única en la transformación, el lanzamiento y el crecimiento de marcas en los sectores de la moda, la hotelería y el estilo de vida", señala Tony King, director ejecutivo de King & Partners.

"Todos los fundadores de agencias y sus equipos están comprometidos con Together Group y su forma colaborativa de trabajar a largo plazo", indica Fergus Lawlor, director ejecutivo de PURPLE. "Para nosotros, este proceso no es una vía de salida. Para PURPLE, se trata de una inversión y no de una venta: invertimos nuestra agencia en el grupo y nos entusiasma seguir impulsando su crecimiento".

"Hemos creado una nueva y gratificante alternativa para los fundadores de agencias que supera el modelo tradicional de venta total a un tercero y que permite a los fundadores permanecer en el asiento del conductor", explica Paul Sheehy, un empresario de agencias creativas que cofundó Together Group con Brad Fry, socio directivo de MatCap.

"De igual modo, nuestro modelo ofrece a los inversionistas oportunidades excepcionales para formar parte de algunas de las agencias internacionales de fuerte crecimiento más exitosas", concluye Brad Fry.

