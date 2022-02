TOGETHER GROUP VYTVÁŘÍ ŠPIČKOVOU SKUPINU AGENTUR SPECIALIZOVANÝCH NA LUXUSNÍ A LIFESTYLOVÉ ZNAČKY

Skupina Together Group využívá svou kreativitu, velikost a dosah k inkubaci, transformaci a podpoře růstu výjimečných značek. Nabízí vynikající praxi v oblasti strategie, brandingu, designu, e-commerce, digitálních řešení a digitálního marketingu a také komunikace a tvorby obsahu.

Přední agentury, jejichž akvizici Together Group dnes oznámila, pečují o řadu vedoucích světových značek. K nim patří:

PURPLE - oceňovaná komunikační agentura specializující se na módu, krásu a luxusní životní styl s kancelářemi v Londýně, New Yorku, Los Angeles , Miami a Hongkongu. Mezi její klienty patří BOSS, MESSIKA, LVMH, Richemont, DSQUARED2 a Maison Francis Kurkdjian , ILIA, fresh, EDITION Hotels a PUBLIC Hotels.

King & Partners - agentura poskytující strategické, brandingové, kreativní, marketingové a e-commerce služby pro výjimečné značky, jako jsou například Neuehouse, Fotografiska, The Boca Raton, Brady Brand, SKIMS a Auberge Resorts Collection. Sídlí v New Yorku a disponuje kancelářemi v Los Angeles a Miami.

Noë & Associates - agentura pro strategii značky, design, obsah a produkci v oblasti architektury, designu a zastavěného prostředí s kancelářemi v Londýně a New Yorku. K jejím klientům patří Mareterra, Related, Waldorf Astoria, Neom a Rolex.

Construct - kreativní poradenská společnost a agentura vedená ženami, která je známá vytvořením ikonických značek jako Aman, Claridges a Frette a trvalými transformativními partnerstvími se značkami jako Harrods.

S cílem podpořit značky při vstupu na významný čínský trh a dalším růstu v tomto prostředí získala skupina Together Group také společnost Hot Pot China, specialistu na digitální marketing s kancelářemi v Londýně a Šanghaji, který pro své klienty, včetně značek Liberty, Fortnum and Mason a La Perla, vyvíjí a realizuje tržní strategie v Číně.

Strategie Together Group počítá v letošním roce s dalším rozšiřováním své luxusní platformy prostřednictvím oslovení kreativních, digitálních a marketingových agentur se zvláštním zaměřením na data a technologie, obsah a aktivaci.

Generální ředitel skupiny Together Group, Dr. Christian Kurtzke, dnes uvedl: „Budujeme skutečně různorodou skupinu luxusních lifestylových agentur, která vyznává dynamický přístup založený na kombinaci synergických agentur, harmonicky spolupracujících při poskytování vynikajících služeb na mnoha úrovních. Náš model kombinuje výhody špičkových agentur vedených zakladateli s výhodami větší globální organizace."

Agentury si v rámci původního kolektivu skupiny, tvořeného více než 300 zaměstnanci a 14 kancelářemi, zachovají vlastní identitu, kulturu a týmy vedoucích pracovníků. Jako akcionáři Together Group budou jednotně spolupracovat napříč celou skupinou pro dokonaleji integrovaná, kreativnější řešení poskytovaná klientům.

„Máme všechny předpoklady pro výrazný organický růst i pro získání dalších kvalitních agentur, které budou selektivně budovat doplňkové linie našich služeb," dodal Dr. Kurtzke, bývalý generální ředitel společnosti Porsche Design a dříve také ředitel společnosti The Boston Consulting Group.

„Jako skupina společně disponujeme jedinečnými, kombinovanými schopnostmi v oblasti zavádění, transformace a růstu značek ze sektorů módy, pohostinství a životního stylu," prohlásil Tony King, generální ředitel společnosti King & Partners.

„Všichni zakladatelé agentury i jejich týmy jsou dlouhodobě loajální vůči skupině Together Group a jejímu kooperativnímu fungování," říká generální ředitel agentury PURPLE Fergus Lawlor. „Nevnímáme tuto změnu jako příležitost k odchodu. Pro nás v PURPLE je to spíše investice, než prodej. Investovali jsme svou agenturu do skupiny a těšíme se, že budeme dále přispívat k jejímu růstu."

„Vytvořili jsme novou uspokojivou alternativu pro zakladatele agentur, která překonává tradiční obchodní model a umožňuje zakladatelům zůstat ve vedení," vysvětluje Paul Sheehy, podnikatel v oblasti kreativních agentur, který Together Group založil společně s Bradem Fryem, výkonným společníkem firmy MatCap.

„Zároveň náš model nabízí investorům výjimečnou příležitost připojit se k nejúspěšnějším, rychle rostoucím mezinárodním agenturám," dodává Brad Fry.

