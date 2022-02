TOGETHER GROUP CRIA UM GRUPO LÍDER DO SETOR DE AGÊNCIAS ESPECIALIZADO EM LUXO E ESTILO DE VIDA

Usando sua criatividade, escala e alcance para incubar, transformar e desenvolver marcas excepcionais, o Together Group oferece as melhores práticas em estratégia, branding, design, e-commerce, soluções digitais e marketing digital, bem como em comunicação e criação de conteúdo.

As principais agências anunciadas hoje pelo Together Group atendem a uma lista de marcas de classe mundial. São elas:

PURPLE - uma premiada agência de comunicação especializada em moda, beleza, estilo de vida de luxo, com escritórios em Londres, Nova York, LA, Miami e Hong Kong . Seus clientes incluem BOSS, MESSIKA, LVMH, Richemont, DSQUARED2 and Maison Francis Kurkdjian , ILIA, fresh, EDITION Hotels e PUBLIC Hotels.

King & Partners - uma agência que oferece serviços de estratégia, branding, criação, marketing e comércio eletrônico para marcas excepcionais como Neuehouse, Fotografiska, The Boca Raton , Brady Brand , SKIMS e Auberge Resorts Collection. Ela está sediada em Nova York , com escritórios em LA e Miami .

Nohol & Associates - uma agência de estratégia de marca, design, conteúdo e produção com foco em arquitetura, design e ambiente construído com escritórios em Londres e Nova York . Seus clientes incluem Mareterra, Related, Waldorf Astoria , Neom e Rolex.

Construct - uma consultoria e agência criativas liderada por mulheres, conhecida pela criação de marcas icônicas como Aman, Claridges e Frette, além de parcerias transformadoras duradouras com marcas como Harrods.

Além disso, para apoiar as marcas com sua entrada e crescimento no importante mercado da China, o Together Group adquiriu a Hot Pot China, uma especialista em marketing digital com escritórios em Londres e Xangai, que desenvolve e executa estratégias de mercado para clientes na China, incluindo Liberty, Fortnum and Mason e La Perla.

A estratégia do Together Group conta com uma expansão adicional de sua plataforma de luxo este ano, atraindo agências criativas, digitais e de marketing, com foco específico em dados e tecnologia, conteúdo e ativação.

O CEO do Together Group, Dr. Christian Kurtzke, disse hoje: "Estamos construindo um grupo de agências de estilo de vida de luxo verdadeiramente diversificado que celebra uma abordagem dinâmica de combinar agências sinérgicas que trabalham em uníssono para oferecer excelência de serviço em vários níveis. Nosso modelo combina os benefícios de agências de vanguarda e lideradas por fundadores com as vantagens de uma organização global e de maior porte."

No grupo inicial de mais de 300 funcionários e 14 escritórios, as agências do grupo manterão suas próprias identidades, culturas e equipes de liderança sênior. Totalmente alinhados como acionistas do Together Group, eles impulsionarão a colaboração em todo o grupo, oferecendo soluções mais integradas e criativas para nossos clientes.

"Temos todos os elementos para um crescimento orgânico significativo, bem como para atrair mais agências de alta qualidade para desenvolver seletivamente linhas de serviço complementares", acrescentou o Dr. Kurtzke, ex-CEO da Porsche Design e ex-diretor do The Boston Consulting Group.

"Juntos, como um grupo, temos uma força combinada única na transformação, lançamento e crescimento de marcas em moda, hospitalidade e estilo de vida", afirmou Tony King, CEO da King & Partners.

"Todos os fundadores da agência e suas equipes estão comprometidos com o Together Group e sua forma colaborativa de trabalhar de longo prazo", disse Fergus Lawlor, CEO da PURPLE. "Para nós, não é um meio para uma saída. Consideramos isso um investimento para a PURPLE e não uma venda: investimos nossa agência no grupo e estamos muito entusiasmados em continuar impulsionando seu crescimento."

"Criamos uma nova alternativa satisfatória para fundadores de agências que supera o modelo tradicional de venda comercial e que permite que os fundadores permaneçam no comando", explicou Paul Sheehy, empreendedor de agência criativa que cofundou o Together Group com Brad Fry, sócio-gerente da MatCap.

"Igualmente, nosso modelo oferece aos investidores oportunidades excepcionais de fazer parte de algumas das agências internacionais de alto crescimento mais bem-sucedidas", concluiu Brad Fry.

