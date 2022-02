TOGETHER GROUP TWORZY CZOŁOWĄ W BRANŻY GRUPĘ AGENCJI SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SEGMENCIE DÓBR LUKSUSOWYCH I STYLU ŻYCIA

Wykorzystując swoją kreatywność, skalę i zasięg do opracowywania koncepcji, transformacji i rozwoju wyjątkowych marek, Together Group dysponuje najlepszą w swojej klasie praktyką w zakresie strategii, kreowania marki, projektowania, handlu elektronicznego, rozwiązań cyfrowych i marketingu cyfrowego, jak również w zakresie komunikacji i tworzenia treści.

Główne agencje przedstawione dzisiaj przez Together Group obsługują szereg światowej klasy marek. Należą do nich:

PURPLE - wielokrotnie nagradzana agencja komunikacyjna, specjalizująca się w modzie, urodzie, luksusowym stylu życia, posiadająca oddziały w Londynie, Nowym Jorku, Los Angeles , Miami i Hong Kongu. Do jej klientów należą BOSS, MESSIKA, LVMH, Richemont, DSQUARED2 i Maison Francis Kurkdjian , ILIA, fresh, EDITION Hotels oraz PUBLIC Hotels.

King & Partners - agencja świadcząca usługi w zakresie strategii, kreowania marki, usług kreatywnych, marketingu i handlu elektronicznego na rzecz wyjątkowych marek, takich jak Neuehouse, Fotografiska, The Boca Raton , Brady Brand , SKIMS i Auberge Resorts Collection. Siedziba firmy znajduje się w Nowym Jorku, zaś oddziały w Los Angeles i Miami .

Noë & Associates - agencja zajmująca się strategią marki, wzornictwem, treścią i produkcją, skoncentrowana na architekturze, wzornictwie i środowisku architektonicznym. Jej oddziały znajdują się w Londynie i Nowym Jorku. Do grona klientów należą Mareterra, Related, Waldorf Astoria , Neom i Rolex.

Construct - prowadzona przez kobiety kreatywna spółka konsultingowa i agencja znana z tworzenia kultowych marek, takich jak Aman, Claridges i Frette oraz z trwałej, transformatywnej współpracy z takimi partnerami jak Harrods.

Ponadto, aby wspierać marki w wejściu i rozwoju na znaczącym rynku chińskim, Together Group nabyła Hot Pot China, specjalistę w zakresie marketingu cyfrowego, który posiada oddziały w Londynie i Szanghaju, opracowującego i realizującego strategie rynkowe dla klientów w Chinach, m.in. dla Liberty, Fortnum and Mason oraz La Perla.

Strategia Together Group przewiduje w tym roku dalszą rozbudowę luksusowej platformy oraz pozyskanie agencji kreatywnych, cyfrowych i marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru danych i technologii, treści oraz aktywacji.

Dr Christian Kurtzke, dyrektor generalny Together Group, powiedział dzisiaj: „Zbudowaliśmy prawdziwie zróżnicowaną grupę agencji działających w sektorze dóbr luksusowych i stylu życia, która promuje dynamiczne podejście polegające na łączeniu synergicznych jednostek pracujących jednomyślnie w celu dostarczenia doskonałych usług na wielu poziomach. Nasz model łączy korzyści wiodących, prowadzonych przez założycieli agencji z zaletami większej międzynarodowej organizacji".

W ramach pierwotnego zespołu ponad 300 pracowników i 14 oddziałów agencje grupy zachowają swoją tożsamość, kulturę i zespoły kierownicze. W pełni zjednoczone jako udziałowcy Together Group będą one motywować do współpracy w całej grupie, zapewniając tym samym jeszcze bardziej zintegrowane i kreatywne rozwiązania dla klientów.

„Dysponujemy wszystkimi składnikami niezbędnymi do znacznego wzrostu organicznego, jak również do przyciągnięcia kolejnych renomowanych agencji w celu selektywnego budowania komplementarnych linii usługowych" - dodał dr Kurtzke, były prezes Porsche Design, a wcześniej dyrektor The Boston Consulting Group.

„Razem, jako grupa stanowimy wyjątkowe połączenie sił we wdrażaniu, wprowadzaniu i rozwoju marek w zakresie mody, hotelarstwa i stylu życia" - twierdzi Tony King, dyrektor generalny King & Partners.

„Wszyscy założyciele agencji i ich zespoły są długofalowo zaangażowani w Together Group i jej zespołowy sposób pracy - mówi Fergus Lawlor, dyrektor generalny PURPLE. - Dla nas nie jest to sposób na wyjście z inwestycji. Postrzegamy go raczej jako wsparcie dla PURPLE niż sprzedaż - wprowadziliśmy naszą agencję do grupy i jesteśmy ogromnie podekscytowani, że będziemy dalej wpływać na jej wzrost".

„Zbudowaliśmy nową, satysfakcjonującą alternatywę dla założycieli agencji, która wykracza poza tradycyjny model sprzedaży i umożliwia właścicielom zachowanie kontroli" - wyjaśnia Paul Sheehy, przedsiębiorca z branży agencji kreatywnych, który założył Together Group wraz z Bradem Fry, partnerem zarządzającym MatCap.

„Równocześnie nasz model zapewnia inwestorom wyjątkowe możliwości uczestniczenia w wielu najbardziej efektywnych międzynarodowych agencjach odnotowujących szybkie tempo wzrostu" - podsumowuje Brad Fry.

