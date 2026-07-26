Tony Jaa wird der 30-millionste Kunde von GAC - mit „echter Handwerkskunst" gewinnt GAC weltweit Vertrauen

GUANGZHOU, China, 26. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Am 16. Juli überreichte Feng Xingya, Vorsitzender der GAC Group, bei der Feier zum Bandablauf des 30-millionsten Fahrzeugs von GAC den Schlüssel für den rechtsgelenkten GAC M8 PHEV (auf Auslandsmärkten als GN8 bezeichnet) an Tony Jaa. Das Fahrzeug, das diesen Meilenstein markiert, geht direkt in den Export.

Die Entscheidung des thailändischen Action-Superstars Tony Jaa spiegelt das Vertrauen von 30 Millionen Kunden weltweit wider. Dieses Vertrauen beruht nicht auf Effekthascherei, sondern auf der soliden Fertigung und „echten Handwerkskunst" von GAC.

Auf dem Weg von Guangzhou in die Welt gibt es keine Abkürzungen – Qualität spricht für sich. Während die Branche üblicherweise Tests unter drei Extrembedingungen durchführt, geht GAC mit Fahrzeugerprobungen unter fünf Extrembedingungen sowie im Gebirge und bei hoher Staubbelastung noch weiter. Neue Modelle durchlaufen eine Validierungsphase von mindestens „zwei Wintern und einem Sommer" – mindestens 18 Monate Straßenerprobung unter realen Bedingungen sowie Prüfungen in Windkanallaboren und auf Testgeländen, die insgesamt 12 Hauptkategorien mit mehr als 1500 Prüfpunkten abdecken.

Für jeden Auslandsmarkt führt GAC zusätzliche Erprobungen zur Anpassung an die jeweiligen Klima- und Straßenbedingungen durch – von der Wüstenhitze im Nahen Osten bis zu hoher Luftfeuchtigkeit sowie heftigen Regenfällen in Südostasien.

Gleichbleibende Qualität beginnt bereits in der intelligenten Fertigung. GACs Werk „AION Intelligent Eco-Plant" ist die weltweit erste „Lighthouse Factory" für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben und verfügt über eine durchgängige digitale Qualitätsüberwachung. Roboter mit KI-gestützten Bildverarbeitungssystemen reagieren innerhalb von Millisekunden und arbeiten millimetergenau – so ist eine gleichbleibende Qualität gewährleistet, unabhängig davon, ob die Fahrzeuge in Guangzhou oder in Werken im Ausland vom Band laufen.

Sicherheit geht vor. Die Magazinbatterie von GAC ist in 1,5 Millionen Fahrzeugen verbaut, mit denen insgesamt mehr als 160 Milliarden Kilometer sicher zurückgelegt wurden. Das Starlink Safety Protection System schützt fast 2 Millionen Nutzer und hat 6,28 Millionen potenzielle Zwischenfälle verhindert.

Dank dieses Engagements für Qualität und Sicherheit ist GAC mittlerweile in 110 Ländern vertreten und hat das Vertrauen von 30 Millionen Nutzern gewonnen. Nach Erreichen dieses neuen Meilensteins wird GAC seine Handwerkskunst weiter verfeinern und jedem Kunden weltweit sorgenfreie, hochwertige Mobilitätserlebnisse bieten.

Weitere Informationen zu GAC finden Sie auf: https://www.gacgroup.com/en oder folgen Sie uns in den sozialen Medien.