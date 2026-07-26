Tony Jaa Menjadi Pelanggan Ke-30 Juta GAC - GAC Meraih Kepercayaan Global Melalui "Ketukangan Sebenar"

GUANGZHOU, China, 26 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Pada 16 Julai, sempena majlis pengeluaran kenderaan ke-30 juta GAC, Pengerusi GAC Group, Feng Xingya, telah menyerahkan kunci GAC M8 PHEV versi pemanduan sebelah kanan (dikenali sebagai GN8 di pasaran luar negara) kepada Tony Jaa. Kenderaan bersejarah tersebut akan terus dihantar ke pasaran luar negara.

Pilihan bintang filem aksi Thailand, Tony Jaa, mencerminkan kepercayaan 30 juta pelanggan di seluruh dunia terhadap GAC. Kepercayaan itu dibina bukan melalui gimik pemasaran, tetapi menerusi "ketukangan sebenar" dalam proses pembuatannya.

Dari Guangzhou ke seluruh dunia, tiada jalan pintas untuk mencapai kecemerlangan — kualiti membuktikan segalanya. Ketika industri lazimnya melaksanakan ujian "tiga yang utama" standard, GAC melangkah lebih jauh dengan menjalankan ujian "lima yang utama, satu gunung, satu debu" yang ekstrem terhadap setiap kenderaan. Model baharu perlu menjalani sekurang-kurangnya "dua musim sejuk dan satu musim panas" bagi tujuan pengesahan, bersamaan minimum 18 bulan ujian pemanduan dalam keadaan sebenar yang merangkumi 12 kategori utama dan lebih 1,500 subitem di makmal terowong angin dan litar ujian.

Bagi setiap pasaran luar negara, GAC turut menjalankan ujian penyesuaian tambahan mengikut keadaan iklim dan jalan raya tempatan, daripada cuaca panas padang pasir di Timur Tengah hinggalah kepada kelembapan tinggi serta hujan lebat di Asia Tenggara.

Konsistensi kualiti bermula daripada proses pembuatan pintar. Kilang Eko Pintar AION milik GAC merupakan "Kilang Rumah Api" pertama di dunia bagi kenderaan tenaga baharu, yang dilengkapi sistem pemantauan kualiti digital sepanjang proses pengeluaran. Robot automatik dengan sistem penglihatan AI memberikan tindak balas dalam tempoh milisaat serta ketepatan pada tahap milimeter, sekali gus memastikan kualiti yang seragam sama ada kenderaan dihasilkan di Guangzhou mahupun di kilang luar negara.

Keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Bateri magazin keluaran GAC telah digunakan pada 1.5 juta kenderaan, dengan jumlah pemanduan selamat terkumpul melebihi 160 bilion kilometer. Sementara itu, Starlink Safety Protection System memberi perkhidmatan kepada hampir 2 juta pengguna dan telah membantu mengelakkan 6.28 juta kemungkinan insiden.

Berlandaskan komitmen terhadap kualiti dan keselamatan ini, GAC kini telah bertapak di 110 negara serta meraih kepercayaan 30 juta pengguna. Berdiri di atas pencapaian baharu ini, GAC akan terus memperhalusi ketukangannya dan menyediakan pengalaman mobiliti berkualiti tinggi yang memberikan ketenangan fikiran kepada setiap pelanggan di seluruh dunia.

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