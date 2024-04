TOPDON prezentuje najnowocześniejszą kamerę termowizyjną wyposażoną w regulowany obiektyw 9 mm

ROCKAWAY, stan New Jersey, 24 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka TOPDON , największy dostawca przełomowych technologii i zaawansowanych narzędzi dla fachowców i entuzjastów napraw samochodowych, zaprezentowała najnowszą profesjonalną kamerę termowizyjną TS001. Jest to długoogniskowe urządzenie termowizyjne z systemem Android przeznaczone do rejestrowania wyrazistych obrazów, nawet w przypadku obiektów znajdujących się tak blisko jak płytki PCB.

TOPDON Thermal Imaging Camera TS001

„Termowizja to kluczowe narzędzie do szybkiego i precyzyjnego lokalizowania i rozwiązywania złożonych problemów w wielu branżach - powiedział Mike Zhou, dyrektor generalny TOPDON. - Jako lider w dziedzinie zaawansowanych rozwiązań dla przemysłu motoryzacyjnego z dumą prezentujemy najbardziej zaawansowaną technologię termowizyjną TS001. Jest to innowacyjne narzędzie do wykrywania usterek strukturalnych, elektrycznych i mechanicznych, a także do poprawy bezpieczeństwa w niesprzyjających warunkach".

Wykorzystując regulowany obiektyw 9 mm, model TS001 dostarcza wyraźny obraz w podczerwieni z odległości od 0,1 do 500 metrów. Za sprawą rozdzielczości 256x192 IR bezbłędne wyniki są osiągalne zarówno w przypadku elektrycznych przyrządów do wykrywania w skali makro, jak i obserwacji na zewnątrz. Wysoka częstotliwość odświeżania 25 Hz pozwala na błyskawiczne wychwytywanie drobnych usterek, a zaawansowane tryby pomiarowe zapewniają dokładne odczyty temperatury i intuicyjny wgląd w rozkład ciepła.

„Opracowana przez nas nowatorska technologia obrazowania termicznego TS001 ma daleko idące zastosowania poza przemysłem motoryzacyjnym - powiedział Zhou. - Jako że nie jest to tylko rozwiązanie prewencyjne, może ono również prowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności energetycznej wszędzie tam, gdzie niezbędne jest precyzyjne i szybkie wykrywanie zmian temperatury. Specjaliści z dziedziny konserwacji przemysłowej, inspekcji elektrycznych, budownictwa i systemów HVAC oraz diagnostyki medycznej należą do grona osób, które z pewnością skorzystają z naszej technologii".

Urządzenie TS001 wyposażono w wiele zaawansowanych funkcji, obejmujących m.in.:

doskonałą jakość obrazu dzięki rozdzielczości 256x192 IR;

regulowany obiektyw o średnicy 9 mm gwarantujący wyrazistość obiektów zarówno z bliska, jak i z daleka;

tryb obserwacji pozwalający na szybkie i precyzyjne rejestrowanie obiektów;

inteligentny alarm temperaturowy;

wykres temperatury w czasie rzeczywistym;

10 palet kolorystycznych.

Dodatkowe informacje na temat TS001 można znaleźć na stronie https://www.topdon.com/products/TS001

TOPDON

Spółka TOPDON została założona w 2017 r. Jest specjalistycznym dostawcą podstawowych, średnich i zaawansowanych narzędzi i rozwiązań dla wykwalifikowanych techników, jak również majsterkowiczów. Na całym świecie TOPDON zatrudnia ponad 250 najlepszych w branży inżynierów i jest właścicielem ponad 500 patentów i praw autorskich do oprogramowania. Najnowocześniejsza technologia firmy umożliwia sklepom zminimalizowanie przestojów przy maksymalizacji zysków. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.topdon.com