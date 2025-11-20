Xinhua Silk Road -- Интервью: возобновление связей Шелкового пути, когда китайский фарфор Blanc de Chine встречается с итальянской майоликой

ПЕКИН, 20 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- 14 ноября с открытием в городе Губбио на холме в Умбрии художественной выставки «Дорога белого фарфора — из китайского Дэхуа в итальянский Губбио» началась новая глава знаменитого белого фарфора Дэхуа в Италии.

Photo shows the launching ceremony for the art exhibition "The Road of White Porcelain - From China's Dehua to Italy's Gubbio" held in Gubbio, Italy on Nov. 14, 2025. (Source: Dehua media convergence center)

Расположенный в центральной провинции Фуцзянь, уезд Дэхуа является одним из мест рождения китайской культуры керамики. Ву Чжипу (Wu Zhipu), глава уезда Дэхуа, сказал в интервью агентству Xinhua, что Дэхуа — это тысячелетний центр производства фарфора, известный своим изысканным белым фарфором, а Губбио славится своими традициями майолики и мастерством керамического дизайна, исследованиями глазури и современным художественным самовыражением.

Г-н Ву отметил, что китайский фарфор сейчас выставлен в базилике Святого Марка в Венеции, и по распространенному народному поверью Марко Поло привез образцы фарфора из Дехуа в Европу. «Эта общая культурная память заложила уникальный фундамент для возобновления сотрудничества», — сказал он.

В этом году дипломатическим отношениям между Китаем и Италией исполняется 55 лет. «По мере того, как культурные обмены набирают обороты, мы надеемся, что "Blanc de Chine: фарфор из Дэхуа" засияет ярче в Европе», — сказал г-н Ву.

На выставке представлена 41 работа от ведущих мастеров из Дэхуа, являющихся наследниками нематериального культурного наследия. Произведения демонстрируют и классический «китайский белый фарфор», и современные эстетические элементы, создавая диалог между сдержанной элегантностью Дэхуа и красочными традициями Губбио. Г-н Ву сказал, что это взаимодействие подчеркивает историческую роль керамики в обмене, происходившем по морскому Шелковому пути, и современном культурном диалоге.

В преддверии выставки Дэхуа и Губбио подписали письмо о намерении строить отношения городов-побратимов. Г-н Ву выразил убеждение, что партнерство углубит сотрудничество в области культуры, промышленности и логистики, включая «программу совместного творчества двух мастеров», соединяющую мастеров с обеих сторон.

По словам г-на Ву, Дэхуа расширяет как исходящий, так и входящий обмен, чтобы повысить свое присутствие в Италии. В будущем уезд планирует участвовать в более крупных дизайнерских мероприятиях в Италии, укреплять связи с местными деловыми сетями и стремиться к созданию центра «Blanc de Chine: фарфор из Дэхуа» в Италии.

Связанные фарфором, Дэхуа и Губбио возобновляют связь Шелкового пути для новой эпохи, связывая древнее наследие с современным творчеством и открывая более широкие возможности для культурного обмена между Китаем и Италией.

Ссылка на оригинал: https://en.imsilkroad.com/p/348336.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2827323/photo.jpg