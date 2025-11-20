Xinhua Silk Road : interview : renouveler les liens de la route de la soie : le blanc de Chine rencontre la maïolique italienne

PÉKIN, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que l'exposition d'art « La route de la porcelaine blanche - de Dehua en Chine à Gubbio en Italie » s'est ouverte dans la ville de Gubbio, en Ombrie, le 14 novembre, la célèbre porcelaine blanche de Dehua a entamé un nouveau chapitre en Italie.

Photo shows the launching ceremony for the art exhibition "The Road of White Porcelain - From China's Dehua to Italy's Gubbio" held in Gubbio, Italy on Nov. 14, 2025. (Source: Dehua media convergence center)

Située au centre de la province du Fujian, Dehua est l'un des berceaux de la culture chinoise de la céramique. Wu Zhipu, responsable du comté de Dehua, a déclaré dans une interview accordée à Xinhua que Dehua est un centre de porcelaine millénaire connu pour sa porcelaine blanche raffinée, tandis que Gubbio est célèbre pour sa tradition de la maïolique et ses atouts en matière de conception de céramiques, de recherche sur les glaçures et d'expression artistique contemporaine.

Wu indique que la porcelaine chinoise est aujourd'hui exposée dans la basilique Saint-Marc de Venise, et qu'une croyance populaire suggère que Marco Polo a ramené des pièces de Dehua en Europe. « Cette mémoire culturelle commune a jeté les bases d'une coopération renouvelée », a-t-il déclaré.

Cette année marque le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et l'Italie. « Alors que les échanges culturels prennent de l'ampleur, nous espérons que l'exposition "Blanc de Chine : porcelaine de Dehua" brillera davantage en Europe », a ajouté M. Wu.

L'exposition présente 41 œuvres de grands maîtres de Dehua et d'héritiers du patrimoine culturel immatériel. Les pièces présentent à la fois le « blanc chinois » classique et des éléments esthétiques modernes, créant un dialogue entre l'élégance discrète de Dehua et les traditions colorées de Gubbio. Selon M. Wu, cette interaction met en évidence le rôle historique de la céramique dans les échanges de la route de la soie maritime et dans le dialogue culturel actuel.

Avant l'exposition, Dehua et Gubbio ont signé une lettre d'intention pour établir un jumelage. M. Wu estime que ce partenariat permettra d'approfondir la coopération dans les domaines de la culture, de l'industrie et de la logistique, notamment par le biais d'un « programme de co-création à double maîtrise » réunissant des artisans des deux parties.

Selon M. Wu, Dehua développe à la fois les échanges vers et en provenance de l'Italie afin d'améliorer son profil avec ce pays. À l'avenir, le comté prévoit de participer à davantage de grands événements italiens dans le domaine du design, de renforcer les liens avec les réseaux d'entreprises locaux et de poursuivre la mise en place d'un centre « Blanc de Chine : porcelaine de Dehua » en Italie.

Liées par la porcelaine, Dehua et Gubbio renouent les liens de la route de la soie pour une nouvelle ère, en associant le patrimoine ancien à la créativité moderne et en ouvrant des voies plus larges aux échanges culturels entre la Chine et l'Italie.

