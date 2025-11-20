Xinhua Silk Road: Rozhovor: Obnovenie väzieb Hodvábnej cesty - Blanc de Chine sa stretáva s talianskou majolikou
Nov 20, 2025, 12:07 ET
PEKING, 20. november 2025 /PRNewswire/ – Keď sa 14. novembra v umbrijskom horskom mestečku Gubbio otvorila umelecká výstava „Cesta bieleho porcelánu – z čínskeho Dehua do talianskeho Gubbio", slávny biely porcelán z Dehua otvoril v Taliansku novú kapitolu.
Dehua, v centrálnej provincii Fujian, je jedným z rodísk čínskej keramickej kultúry. Wu Zhipu, starosta okresu Dehua, v rozhovore pre agentúru Xinhua uviedol, že Dehua je tisícročné centrum známe svojím rafinovaným bielym porcelánom, zatiaľ čo Gubbio je oslavované svojou tradíciou majoliky a výrazným keramickým dizajnom, výskumom glazúry a súčasným umeleckým vyjadrením.
Wu poznamenal, že čínsky porcelán je dnes vystavený v Bazilike svätého Marka v Benátkach, pričom sa hovorí, že kúsky z Dehua priniesol do Európy Marco Polo. „Táto spoločná kultúrna pamäť položila jedinečný základ pre obnovenie spolupráce," povedal.
Tento rok si pripomíname 55. výročie diplomatických vzťahov medzi Čínou a Talianskom. „Keďže kultúrne výmeny naberajú na intenzite, dúfame, že „Blanc de Chine: porcelán Dehua" bude v Európe žiariť ešte jasnejšie," povedal Wu.
Výstava uvádza 41 diel popredných majstrov z Dehua a dedičov nehmotného kultúrneho dedičstva. Tieto diela predstavujú klasický „čínsky biely porcelán" aj moderné estetické prvky a vytvárajú dialóg medzi nenápadnou eleganciou Dehua a farebnými tradíciami Gubbio. Wu povedal, že táto súhra zdôrazňuje historickú úlohu keramiky vo výmenách na námornej Hodvábnej ceste aj v kultúrnom dialógu súčasnosti.
Pred výstavou podpísali Dehua a Gubbio predbežnú dohodu o vytvorení partnerského vzťahu medzi mestami. Wu verí, že partnerstvo prehĺbi spoluprácu v oblasti kultúry, priemyslu a logistiky vrátane „programu spoločnej tvorby dvoch majstrov", ktorý spojí umeleckých remeselníkov z oboch strán.
Podľa Wu oblasť Dehua rozširuje obchodovanie s odchádzajúcimi aj prichádzajúcimi zákazníkmi, aby pozdvihla svoje meno v Taliansku. V budúcnosti plánuje okres zúčastniť sa na väčších podujatiach talianskeho dizajnu, posilniť väzby s miestnymi obchodnými sieťami a usilovať sa o založenie centra „Blanc de Chine". porcelán Dehua" v Taliansku.
Dehua a Gubbio, dve miesta prepojené porcelánom, obnovujú puto Hodvábnej cesty v novej ére, spájajú staroveké dedičstvo s modernou kreativitou a otvárajú širšie možnosti pre kultúrnu výmenu medzi Čínou a Talianskom.
Pôvodný odkaz: https://en.imsilkroad.com/p/348336.html
