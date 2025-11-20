Xinhua Silk Road: Rozhovor: Obnovenie väzieb Hodvábnej cesty - Blanc de Chine sa stretáva s talianskou majolikou

News provided by

Xinhua Silk Road

Nov 20, 2025, 12:07 ET

PEKING, 20. november 2025 /PRNewswire/ – Keď sa 14. novembra v umbrijskom horskom mestečku Gubbio otvorila umelecká výstava „Cesta bieleho porcelánu – z čínskeho Dehua do talianskeho Gubbio", slávny biely porcelán z Dehua otvoril v Taliansku novú kapitolu.

Continue Reading
Photo shows the launching ceremony for the art exhibition "The Road of White Porcelain - From China's Dehua to Italy's Gubbio" held in Gubbio, Italy on Nov. 14, 2025. (Source: Dehua media convergence center)
Photo shows the launching ceremony for the art exhibition "The Road of White Porcelain - From China's Dehua to Italy's Gubbio" held in Gubbio, Italy on Nov. 14, 2025. (Source: Dehua media convergence center)

Dehua, v centrálnej provincii Fujian, je jedným z rodísk čínskej keramickej kultúry. Wu Zhipu, starosta okresu Dehua, v rozhovore pre agentúru Xinhua uviedol, že Dehua je tisícročné centrum známe svojím rafinovaným bielym porcelánom, zatiaľ čo Gubbio je oslavované svojou tradíciou majoliky a výrazným keramickým dizajnom, výskumom glazúry a súčasným umeleckým vyjadrením.

Wu poznamenal, že čínsky porcelán je dnes vystavený v Bazilike svätého Marka v Benátkach, pričom sa hovorí, že kúsky z Dehua priniesol do Európy Marco Polo. „Táto spoločná kultúrna pamäť položila jedinečný základ pre obnovenie spolupráce," povedal.

Tento rok si pripomíname 55. výročie diplomatických vzťahov medzi Čínou a Talianskom. „Keďže kultúrne výmeny naberajú na intenzite, dúfame, že „Blanc de Chine: porcelán Dehua" bude v Európe žiariť ešte jasnejšie," povedal Wu.

Výstava uvádza 41 diel popredných majstrov z Dehua a dedičov nehmotného kultúrneho dedičstva. Tieto diela predstavujú klasický „čínsky biely porcelán" aj moderné estetické prvky a vytvárajú dialóg medzi nenápadnou eleganciou Dehua a farebnými tradíciami Gubbio. Wu povedal, že táto súhra zdôrazňuje historickú úlohu keramiky vo výmenách na námornej Hodvábnej ceste aj v kultúrnom dialógu súčasnosti.

Pred výstavou podpísali Dehua a Gubbio predbežnú dohodu o vytvorení partnerského vzťahu medzi mestami. Wu verí, že partnerstvo prehĺbi spoluprácu v oblasti kultúry, priemyslu a logistiky vrátane „programu spoločnej tvorby dvoch majstrov", ktorý spojí umeleckých remeselníkov z oboch strán.

Podľa Wu oblasť Dehua rozširuje obchodovanie s odchádzajúcimi aj prichádzajúcimi zákazníkmi, aby pozdvihla svoje meno v Taliansku. V budúcnosti plánuje okres zúčastniť sa na väčších podujatiach talianskeho dizajnu, posilniť väzby s miestnymi obchodnými sieťami a usilovať sa o založenie centra „Blanc de Chine". porcelán Dehua" v Taliansku.

Dehua a Gubbio, dve miesta prepojené porcelánom, obnovujú puto Hodvábnej cesty v novej ére, spájajú staroveké dedičstvo s modernou kreativitou a otvárajú širšie možnosti pre kultúrnu výmenu medzi Čínou a Talianskom.

Pôvodný odkaz: https://en.imsilkroad.com/p/348336.html

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2827323/photo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Xinhua Silk Road: Rozhovor: obnovení vztahů na Hedvábné stezce díky setkání čínského porcelánu Blanc de Chine s italskou majolikou

Xinhua Silk Road: Rozhovor: obnovení vztahů na Hedvábné stezce díky setkání čínského porcelánu Blanc de Chine s italskou majolikou

S otevřením výstavy „Cesta bílého porcelánu – od čínského Te-chua po italské Gubbio" v umbrijském horském městečku Gubbio 14. listopadu začala pro...
Xinhua Silk Road: Blanc de Chine de China se encuentra con la mayólica de Italia

Xinhua Silk Road: Blanc de Chine de China se encuentra con la mayólica de Italia

Con la inauguración el 14 de noviembre en la localidad umbra de Gubbio de la exposición de arte "El camino de la porcelana blanca: de Dehua, en...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Art

Art

Travel

Travel

News Releases in Similar Topics