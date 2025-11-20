Xinhua Silk Road: Wywiad: Odnowienie więzi w ramach Jedwabnego Szlaku dzięki połączeniu chińskiej porcelany Blanc de Chine z włoską majoliką

Nov 20, 2025

PEKIN  , 20 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Wraz z otwarciem wystawy sztuki „Droga białej porcelany - od chińskiego Dehua do włoskiego Gubbio" w położonym na wzgórzach Umbrii mieście Gubbio 14 listopada, słynna biała porcelana z Dehua rozpoczęła nowy rozdział we Włoszech.

Photo shows the launching ceremony for the art exhibition "The Road of White Porcelain - From China's Dehua to Italy's Gubbio" held in Gubbio, Italy on Nov. 14, 2025. (Source: Dehua media convergence center)
Położone w centralnej części prowincji Fujian miasto Dehua jest jednym z miejsc narodzin chińskiej kultury ceramicznej. Wu Zhipu, szef powiatu Dehua, powiedział w wywiadzie dla agencji Xinhua, że Dehua jest znanym od tysiącleci centrum produkcji porcelany, słynącym z wyrafinowanej białej porcelany, podczas gdy Gubbio słynie z tradycji wytwarzania majoliki oraz osiągnięć w dziedzinie wzornictwa ceramicznego, badań nad szkliwami ceramicznymi i współczesnej ekspresji artystycznej.

Wu zauważył, że chińska porcelana jest obecnie eksponowana w Bazylice św. Marka w Wenecji, a popularna ludowa legenda głosi, że Marco Polo przywiózł do Europy dzieła z Dehua. „Ta wspólna pamięć kulturowa stworzyła wyjątkowe podstawy do odnowienia współpracy" - powiedział.

W tym roku mija 55. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Włochami. „Wraz z intensyfikacją wymiany kulturowej mamy nadzieję, że wystawa „Blanc de Chine: porcelana z Dehua" zyska jeszcze większą popularność w Europie" - powiedział Wu.

Wystawa prezentuje 41 dzieł czołowych mistrzów Dehua i spadkobierców niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dzieła te łączą w sobie klasyczną „chińską biel" i nowoczesne elementy estetyczne, tworząc dialog między subtelną elegancją Dehua a barwnymi tradycjami Gubbio. Wu powiedział, że to wzajemne oddziaływanie podkreśla historyczną rolę ceramiki w wymianie handlowej na Morskim Jedwabnym Szlaku oraz we współczesnym dialogu kulturowym.

Jeszcze przed wystawą Dehua i Gubbio podpisały list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między miastami. Zdaniem Wu partnerstwo to pogłębi współpracę w dziedzinie kultury, przemysłu i logistyki, w tym w ramach „programu współtworzenia podwójnych mistrzów", skupiającego rzemieślników z obu stron.

Według Wu, Dehua rozszerza wymianę zagraniczną i krajową, aby zwiększyć swoją rozpoznawalność we Włoszech. W przyszłości powiat planuje uczestniczyć w większej liczbie ważnych włoskich wydarzeń związanych z wzornictwem, wzmocnić więzi z lokalnymi sieciami handlowymi oraz dążyć do utworzenia we Włoszech centrum „Blanc de Chine: porcelana z Dehua".

Połączone porcelaną miasta Dehua i Gubbio odnawiają więź w ramach Jedwabnego Szlaku otwierając nową erę, w której starożytne dziedzictwo łączy się z nowoczesną kreatywnością, a chińsko-włoska wymiana kulturowa zyskuje nowe perspektywy.

Oryginalny link: https://en.imsilkroad.com/p/348336.html

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2827323/photo.jpg

