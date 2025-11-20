Xinhua Silk Road: Rozhovor: obnovení vztahů na Hedvábné stezce díky setkání čínského porcelánu Blanc de Chine s italskou majolikou

PEKING, 20. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- S otevřením výstavy „Cesta bílého porcelánu – od čínského Te-chua po italské Gubbio" v umbrijském horském městečku Gubbio 14. listopadu začala pro proslulý bílý porcelán z Te-chua v Itálii nová kapitola.

Photo shows the launching ceremony for the art exhibition "The Road of White Porcelain - From China's Dehua to Italy's Gubbio" held in Gubbio, Italy on Nov. 14, 2025. (Source: Dehua media convergence center)
Te-chua, ležící ve střední části provincie Fu-ťien, je jednou z kolébek čínské keramické kultury. Wu Zhipu, vedoucí představitel okresu Te-chua, v rozhovoru pro agenturu Sin-chua uvedl, že Te-chua je tisícileté centrum porcelánu známé svým jemným bílým porcelánem, zatímco Gubbio je proslulé svou tradicí majoliky a silnými stránkami v oblasti keramického designu, výzkumu glazur a současného uměleckého vyjádření.

Wu poznamenal, že čínský porcelán je dnes vystaven v bazilice svatého Marka v Benátkách a podle lidové pověsti Marco Polo přivezl kousky z Te-chua zpět do Evropy. „Tato společná kulturní paměť položila jedinečný základ pro obnovenou spolupráci," řekl.

Letos uplyne 55 let od navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Itálií. „Vzhledem k tomu, že kulturní výměny nabývají na intenzitě, doufáme, že výstava ,Blanc de Chine: porcelán z Te-chua' zazáří v Evropě ještě jasněji," řekl Wu.

Výstava představuje 41 děl předních mistrů z Te-chua a dědiců nehmotného kulturního dědictví. Díla představují jak klasickou „čínskou bílou", tak moderní estetické prvky, čímž vytvářejí dialog mezi decentní elegancí Te-chua a barevnými tradicemi Gubbia. Wu řekl, že tato souhra zdůrazňuje historickou roli keramiky ve výměnách na námořní Hedvábné stezce a v současném kulturním dialogu.

Před výstavou podepsaly Te-chua a Gubbio prohlášení o záměru navázat partnerské vztahy mezi městy. Wu věří, že toto partnerství prohloubí spolupráci v oblasti kultury, průmyslu a logistiky, včetně „programu společné tvorby dvou mistrů", který spojí řemeslníky z obou stran.

Podle Wu rozšiřuje Te-chua jak vývozní, tak dovozní výměny, aby zviditelnila svůj profil v Itálii. V budoucnu se okres plánuje účastnit dalších významných italských designových akcí, posílit vazby s místními obchodními sítěmi a usilovat o založení centra „Blanc de Chine: porcelán z Te-chua" v Itálii.

Propojeni porcelánem, obnovují Te-chua a Gubbio pouto Hedvábné stezky pro novou éru, spojují starobylé dědictví s moderní kreativitou a otevírají širší možnosti pro čínsko-italskou kulturní výměnu.

Původní odkaz: https://en.imsilkroad.com/p/348336.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2827323/photo.jpg

