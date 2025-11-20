Xinhua Silk Road: Blanc de Chine de China se encuentra con la mayólica de Italia

-Xinhua Silk Road: Entrevista: Renovando los lazos de la Ruta de la Seda a medida que el Blanc de Chine de China se encuentra con la mayólica de Italia

BEIJING, 20 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Con la inauguración el 14 de noviembre en la localidad umbra de Gubbio de la exposición de arte "El camino de la porcelana blanca: de Dehua, en China, a Gubbio, en Italia", la renombrada porcelana blanca de Dehua inició un nuevo capítulo en Italia.

Photo shows the launching ceremony for the art exhibition "The Road of White Porcelain - From China's Dehua to Italy's Gubbio" held in Gubbio, Italy on Nov. 14, 2025. (Source: Dehua media convergence center)

Situada en el centro de la provincia de Fujian, Dehua es una de las cunas de la cerámica china. Wu Zhipu, alcalde del condado de Dehua, declaró en una entrevista con Xinhua que Dehua es un centro milenario de la porcelana, conocido por su refinada porcelana blanca, mientras que Gubbio destaca por su tradición en mayólica y su excelencia en diseño cerámico, investigación de esmaltes y expresión artística contemporánea.

Wu señaló que la porcelana china se exhibe hoy en la Basílica de San Marcos en Venecia, y una creencia popular sugiere que Marco Polo trajo piezas de Dehua a Europa. "Esta memoria cultural compartida ha sentado una base única para una cooperación renovada", afirmó.

Este año se conmemora el 55º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China e Italia. "A medida que los intercambios culturales cobran impulso, esperamos que la exposición "Blanc de Chine: Porcelana de Dehua" brille con mayor intensidad en Europa", concluyó Wu.

La exposición presenta 41 obras de destacados maestros de Dehua y herederos del patrimonio cultural inmaterial. Las piezas exhiben tanto el clásico blanco chino como elementos estéticos modernos, creando un diálogo entre la sobria elegancia de Dehua y las coloridas tradiciones de Gubbio. Wu afirmó que esta interacción resalta el papel histórico de la cerámica en los intercambios de la Ruta Marítima de la Seda y el diálogo cultural contemporáneo.

Previo a la exposición, Dehua y Gubbio firmaron una carta de intenciones para establecer un hermanamiento. Wu cree que esta colaboración profundizará la cooperación en cultura, industria y logística, incluyendo un programa de creación conjunta entre maestros que reunirá a artesanos de ambas regiones.

Según Wu, Dehua está ampliando sus intercambios internacionales, para aumentar su visibilidad en Italia. En el futuro, el condado planea participar en más eventos importantes de diseño italianos, fortalecer los lazos con las redes empresariales locales y promover la creación de un centro "Blanc de Chine: Porcelana de Dehua" en Italia.

Unidas por la porcelana, Dehua y Gubbio están renovando un vínculo de la Ruta de la Seda para una nueva era, conectando la herencia ancestral con la creatividad moderna y abriendo nuevas vías para el intercambio cultural entre China e Italia.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348336.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827323/photo.jpg