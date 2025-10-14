Yamaha dévoile le synthétiseur MODX M : une pièce maîtresse dans l'arsenal des producteurs et des claviéristes du monde entier

Cette nouvelle gamme de synthétiseurs allie tout ce qu'on est en droit d'attendre d'un outil de production moderne : une énorme bibliothèque de sons couvrant tous les genres musicaux, une très grande expressivité, les meilleurs moteurs de synthèse Yamaha, une grande portabilité et un son exceptionnel.

HAMAMATSU, Japon, 15 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Yamaha est fier d'annoncer le lancement des MODX M, une nouvelle gamme de synthétiseurs conçue pour offrir aux musiciens un son exceptionnel, un contrôle expressif et un flux de travail optimisé, le tout dans un design compact et léger.

S'appuyant sur l'héritage du MONTAGE M, le synthétiseur le plus puissant de Yamaha, le MODX M en reprend les principales caractéristiques, avec une technologie de pointe et des fonctionnalités professionnelles, tout en s'adressant à un public très large.

Les MODX M intègrent la totalité des moteurs audio du Montage M, avec le moteur AN-X, qui reproduit les caractéristiques des synthétiseurs analogiques, FM-X, l'aboutissement de plusieurs décennies de développement sur la synthèse FM Yamaha, et AWM2 pour la gestion des échantillons et des sons acoustiques ultraréalistes.

Avec tous ces moteurs, les MODX M sont capables de s'adapter à tous les genres musicaux, de la musique classique à la pop, en passant par le jazz et la techno.

Conçus pour la scène et le studio, les MODX M se déclinent en trois modèles adaptés à différents styles de jeu :

MODX M6 (1360€) clavier semi-lesté de 61 touches, pour les synthétistes

MODX M7 (1663€) clavier semi-lesté de 76 touches, pour les claviéristes

MODX M8 (1865€) clavier « toucher piano » gradué de 88 notes, pour les pianistes

Cerise sur le gâteau, et non des moindres, le MODX M est livré avec le plugin Expanded Softsynth Plugin (ESP), gratuit pour tous les propriétaires enregistrés (début 2026). Ce plugin est une version virtuelle et complète du MODX M, qui s'intègre parfaitement dans n'importe quelle station audionumérique (DAW), permettant aux musiciens de créer et d'éditer des performances n'importe où, sans l'obligation d'avoir le clavier, donc idéal dans les situations nomades comme les voyages. Une révolution pour les artistes.

Le MODX M témoigne de l'engagement de Yamaha envers l'innovation, l'accessibilité et les passionnés de musique qui comptent sur leurs instruments pour se faire entendre. Pour plus d'informations, visitez https://yamaha.io/MODXM.

