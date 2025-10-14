Yamaha predstavuje syntetizátor MODX M: Vylepšenú expresivitu pre hudobníkov z celého sveta

Úplne nová séria syntetizátorov v sebe spája inovácie a dostupnosť pre moderných hudobných tvorcov

HAMAMATSU, Japonsko, 15. októbra 2025 /PRNewswire/ -- Yamaha s hrdosťou oznamuje uvedenie MODX M, novej strednej série syntetizátorov, ktorá profesionálnym hudobníkom ponúkne  výnimočný zvuk, expresivne ovládanie a optimalizované pracovné prostredie — to celé v kompaktnom a ľahkom dizajne.

MODX M nadväzuje na odkaz vlajkovej lode MONTAGE M a prináša špičkovú technológiu a profesionálne funkcie ešte širšiemu publiku. Vďaka trom zvukovým jadrám — AN-X pre vintage analógový zvuk, FM-X pre modernú digitálu syntézu a AWM2 pre ultra realistické zvuky nástrojov —  MODX M ponúka širokú škálu tónov vhodných pre každý hudobný štýl.

MODX M bol vyvinutý na základe rozsiahlej spätnej väzby od hudobníkov z celého sveta a je odpoveďou na potreby hudobnej komunity. Je navrhnutý tak, aby bol výkonný, expresivny, dostupný a prenosný, čím ďalej rozširuje tvorivé možnosti hudobníkov po celom svete.

MODX M je navrhnutý pre použitie na pódiu i v štúdiu. Ponúka tri modely prispôsobené rôznym štylom hry za dostupnejšiu cenu.

  • MODX M6 (€1,394.00): polovyvážená klaviatúra so 61 klávesami pre hráčov na syntetizátory
  • MODX M7 (€1,705.00): polovyvážená klaviaúra so 76 klávesami pro hráčov na klávesové nástroje
  • MODX M8 (€1,911.00): vyvážená kladivková mechanika s 88 klávesami pre klavíristov

Každý model je vybavený inovatívnymi ovládacími prvkami, vrátane ôsmych fyzických faderov, ovládača Super Knob pre moduláciu viacerých parametrov súčasne a vysokým rozlíšením ovládania na všetkých rozhraniach. MODX M je dodávaný takisto so zdarma dostupným softwarovým syntetizátorovým pluginom Expanded Softsynth Plugin (ESP) pre všetkých registrovaných majiteľov (bude dostupný začiatkom roku 2026) — virtuálna verzia MODX M, ktorá sa hladko integruje do ľubovoľného DAW (Digital Audio Workstation) softwéru a umožňuje hudobníkom tvoriť a editovať performance skutočne kdekoľvek.

MODX M je dôkazom odhodlania spoločnosti Yamaha k inováciám, dostupnosti a vášni k tvorcom hudby, ktorí sa spoliehajú na to, že ich nástroje budú počuť. Pre ďalšie informácie navštívte stránky https://yamaha.io/MODXM.

Yamaha Corporation 

Skupina Yamaha Group, založená v roku 1887, sa etablovala ako svetový líder v produkcii hudobných nástrojov a audio produktov a zároveň pokračuje v rôznych obchodných aktivitách zamerených na rozvoj služieb súvisiacích so zvukom a hudbou. Yamaha prevádzkuje a ovláda viac než 60 dcérskych spoločností po celom svete, ktoré sa venujú miliónom zákazníkov na šiestich kontinentoch a zameriavajú sa na poskytovanie vynikajúcej kvality a inovácií, pričom kladú dôraz na udržateľnosť a prispievajú k "prosperite" ľudí. Ďalšie informácie nájdete na stránkach https://www.yamaha.com/en/

