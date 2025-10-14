Yamaha prezentuje syntezator MODX M: zupełnie nowe możliwości ekspresji dla muzyków na całym świecie.

Całkowicie nowa linia syntezatorów łącząca innowacyjność i dostępność dla współczesnych twórców muzyki.

HAMAMATSU, Japonia, 15 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Yamaha z dumą ogłasza premierę MODX M – nowej linii syntezatorów z tzw. średniej półki, zaprojektowanej z myślą o zawodowych muzykach. MODX M oferuje wyjątkowe brzmienie, pełną kontrolę muzycznej ekspresji i zoptymalizowany sposób gry — wszystko to w kompaktowej i lekkiej obudowie.

Czerpiąc z dziedzictwa flagowego modelu marki Yamaha MONTAGE M, syntezator MODX M udostępnia najnowsze technologie i funkcje klasy profesjonalnej dla szerszego grona odbiorców. Wyposażony jest w trzy pełne mocy silniki brzmieniowe: AN-X zapewniający ciepłe brzmienie analogowe w stylu vintage, FM-X do nowoczesnej syntezy cyfrowej oraz AWM2 oferujący ultrarealistyczne brzmienia instrumentalne. Ponadto, MODX M zapewnia szeroką paletę brzmień odpowiednich dla każdego stylu muzycznego.

MODX M powstał w odpowiedzi na potrzeby muzyków z całego świata, zebrane dzięki szerokim konsultacjom. To instrument stworzony z myślą o tym, by łączyć moc, ekspresję, dostępność i mobilność – wszystko po to, by jeszcze bardziej poszerzyć twórcze możliwości współczesnych artystów.

Zaprojektowana zarówno na scenę i do studia, nowa seria MODX M oferuje trzy modele dostosowane do różnych stylów gry w bardziej przystępnej cenie.

MODX M6 (zł 6,036.00): 61-klawiszowa, półważona klawiatura dla miłośników syntezatorów

MODX M7 (zł 7,378.00): 76- klawiszowa, półważona klawiatura dla klawiszowców

MODX M8 (zł 8,275.00): 88-klawiszowa klawiatura graded hammer dla pianistów

Każdy z powyższych modeli wyposażony jest w intuicyjne elementy sterujące, w tym osiem fizycznych suwaków, pokrętło Super Knob do modulacji parametrów w wysokiej rozdzielczości. MODX M oferuje również bezpłatną wtyczką Expanded Softsynth Plugin (ESP) dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników (będzie dostępna już na początku 2026 roku), czyli wirtualną wersją MODX M, która płynnie integruje się z dowolną cyfrową stacją roboczą audio (DAW), umożliwiając muzykom tworzenie i edycję brzmień w dowolnym miejscu.

MODX M to przykład tego, jak Yamaha stawia na innowacje, łatwy dostęp do technologii i wspiera muzyków, którzy chcą, by ich twórczość zostałą usłyszana. Więcej informacji znajdziesz na stronie:https://yamaha.io/MODXM.

Osoba kontaktowa

Lauren Jacobson

[email protected]

Yamaha Corporation

Założona w 1887 roku Grupa Yamaha z czasem stała się światowym liderem w produkcji instrumentów muzycznych i sprzętu audio. Yamaha prowadzi działalność za pośrednictwem ponad 60 spółek zależnych na całym świecie, obsługując miliony klientów na sześciu kontynentach. Firma koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów i innowacyjnych rozwiązań, stawiając przy tym na działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i wspierając dobrostan ludzi. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.yamaha.com/pl/.