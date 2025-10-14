Yamaha presenta el sintetizador MODX M: elevando la expresión de los músicos de todo el mundo

La nueva línea de sintetizadores combina innovación y accesibilidad para los músicos modernos

HAMAMATSU, Japón, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Yamaha anuncia el lanzamiento de MODX M, una nueva línea de sintetizadores de gama media diseñados para los profesionales con un sonido excepcional,  y un workflow optimizado, todo ello en un diseño compacto y ligero.

Descubra el comunicado de prensa multicanal interactivo aquí: https://www.multivu.com/yamaha/9349951-es-es-yamaha-unveils-modx-m-synthesizer 

Basándose en el legado del buque insignia, MONTAGE M, MODX M lleva las funciones profesionales a un público más amplio. Con tres potentes motores de sonido, entre los que se incluyen AN-X para la calidez analógica, FM-X para la síntesis digital y AWM2 para sonidos de instrumentos ultra realistas, MODX M ofrece una amplia gama de tonos para todos los estilos.

MODX M es una respuesta directa a las necesidades de los músicos. Está diseñado para ser potente, expresivo, accesible y portátil, ampliando las posibilidades creativas de los músicos de todo el mundo.

MODX M ofrece tres modelos adaptados a diferentes estilos a un precio más asequible..

  • MODX M6 (€1,370.00): teclado semipesado de 61 teclas para apasionados de los sintetizadores.
  • MODX M7 (€1,677.00): teclado semipesado de 76 teclas para teclistas.
  • MODX M8 (€1,880.00): teclado de 88 teclas con tecla realista para pianistas.

Cada modelo cuenta con ocho faders físicos, un Super Knob para modulación multiparamétrica y control de alta resolución en todas las interfaces. MODX M también incluye el plugin gratuito Expanded Softsynth Plugin (ESP) para todos los propietarios registrados (disponible a principios de 2026), una versión virtual de MODX M que se integra a la perfección con cualquier (DAW), lo que permite a los músicos crear y editar en cualquier lugar.

MODX M es una muestra del compromiso de Yamaha con la innovación. Para obtener más información, visite https://yamaha.io/MODXM.

Contacto:
Lauren Jacobson
[email protected]

Yamaha Corporation:

Fundado en 1887, el Grupo Yamaha se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de instrumentos musicales y productos de audio, al tiempo que continúa participando en diversas actividades comerciales para desarrollar servicios relacionados con el sonido y la música. Yamaha opera más de 60 filiales en todo el mundo, dedicadas a prestar servicio a millones de clientes en los seis continentes, centrándose en ofrecer excelencia en calidad e innovación, dando prioridad a nuestros esfuerzos de sostenibilidad y contribuyendo al «bienestar» de las personas. Para obtener más información, visite https://www.yamaha.com/en/.

