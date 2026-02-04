Huawei lanceert innovatieve nieuwe producten in Madrid, met een adembenemende line-up

MADRID, 4 februari 2026 /PRNewswire/ -- Huawei is verheugd om de aanstaande HUAWEI Innovative Product Launch in Madrid, Spanje, die op 26 februari 2026 plaatsvindt, aan te kondigen. In het middelpunt van dit evenement staat de visie "Now is Your Run", die tot leven komen dankzij een compleet assortiment aan geavanceerde producten. Deelnemers zullen de nieuwe grens ervaren in slimme wearables, smartphones, audiotoestellen en tablets, waar gerichte vooruitgang in gezondheids- en fitnesstechnologie, professionele fotografie en naadloze intelligente ecosystemen opnieuw definiëren wat mogelijk is.

Huawei Innovative Product Launch in Madrid

Een van de onthullingen waarnaar reikhalzend uitgekeken wordt, is de HUAWEI WATCH GT Runner 2, een wearable van de volgende generatie die werd gecreëerd met marathonlegende Eliud Kipchoge en zijn elitehardloopteam. Ontworpen om de manier waarop hardlopers trainen te transformeren, biedt de smartwatch ongekende positioneringsnauwkeurigheid en een reeks geavanceerde loopfuncties, waardoor de prestaties met intelligentie van professionele kwaliteit worden verhoogd.

De smartphonecategorie ziet dan weer de langverwachte terugkeer van de HUAWEI Mate 80 Pro, aangezien Huawei hem opnieuw introduceert op het internationale toneel. Als een hoeksteen van Huawei's vlaggenschipserie heeft het toestel het nieuwe Iconic Dual Space Rings-ontwerp, een geavanceerde evolutie die klassieke esthetiek verfijnt met moderne stijl. Het camerasysteem heeft ook een aanzienlijke upgrade gekregen, waarbij het True-to-Color Camera System werd ontworpen om opmerkelijke vooruitgang te boeken op het gebied van kleurweergave en dynamische vastleggingsmogelijkheden.

Voor avonturiers en toegewijde fitnessliefhebbers zal de HUAWEI WATCH Ultimate 2 indruk maken met dubbele innovaties in ontwerp en functionaliteit. Een belangrijke upgrade is de verbeterde golfmodus, die een meer geavanceerde en intelligente ervaring op de golfbaan biedt. Op het evenement zal ook de nadruk gelegd worden op belangrijke vooruitgang op het gebied van audio en lichtgewicht wearables. De HUAWEI FreeBuds Pro 5, Huawei's True Wireless Stereo-oordoppen van de volgende generatie, zijn ontworpen om de geluidskwaliteit en ruisonderdrukking te verhogen en tegelijkertijd de hele dag comfort te bieden. Ondertussen blijft de HUAWEI Band 11-serie vooroplopen met een fris, jeugdig ontwerp en levendige kleuropties. Ze is ontworpen om de unieke gezondheids- en fitnessreis van elke gebruiker te stimuleren.

De HUAWEI MatePad Mini vult de leegte in de kleinschalige aanbiedingen van HUAWEI-tablets en verenigt de MatePad-familie strategisch om een naadloze ervaring te bieden in alle maten. Met een strak ontwerp en display voor extra oogcomfort ontsluit hij nieuwe mogelijkheden voor mobiele scenario's zoals woon-werkverkeer, kantoorwerk en zakenreizen.

Met een indrukwekkend scala aan nieuwe producten zal het lanceringsevenement in Madrid een definitief platform zijn voor Huawei om zijn meedogenloze inzet voor innovatie in het ecosysteem van slimme apparaten systematisch aan te tonen. Nu is het jouw beurt om te rennen. Aanschouw op 26 februari de toekomst.

