Sunwoda Energy lanceert SunESS H-reeks en breidt samenwerking in Europa verder uit

MÜNCHEN, 25 juni 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens Intersolar & ees Europe 2026 heeft Sunwoda Energy zijn vernieuwde SunESS H-reeks voorgesteld onder het thema 'One Core, All Scenes'. Met deze introductie introduceert het bedrijf een systeembreed raamwerk voor energieopslag, laadinfrastructuur en digitaal energiebeheer, terwijl het tegelijkertijd zijn samenwerkingsverbanden in Europa verder versterkt.

Wei Ren, General Manager of European Sales at Sunwoda Energy, speaks at the “One Core, All Scenes” Product Launch during Intersolar & ees Europe 2026.

De vernieuwde SunESS H-reeks combineert batterijopslagsystemen, oplossingen voor zonne-energie, energieopslag en laden, AI-gestuurd energiebeheer en toepassingen zoals dynamische elektriciteitsprijzen, piekbelastingbeheer en noodstroomvoorziening. Centraal binnen het portfolio staat One Core, een gedeelde technologische basis die celtechnologie, batterijpakketontwerp, systeemarchitectuur en intelligent energiebeheer samenbrengt. Dankzij een AI-gestuurd energiebeheersysteem (EMS) en de vernieuwde mySunPan-app ondersteunt het systeem prognoses, optimalisatie, aansturing en visueel energiebeheer. Hierdoor kunnen de SunESS- en OASIS-producten functioneren binnen één uniform technologisch platform.

De nieuwe generatie batterijsystemen SunESS H Pro en SunESS H StackPlus maakt gebruik van door Sunwoda ontwikkelde LFP-cellen van 314 Ah, met een levensduur tot wel 10.000 cycli. Beide systemen beschikken over actieve balancering op batterijpakketniveau, brandbeveiliging op batterijpakketniveau, meerlaagse veiligheidsvoorzieningen, actief thermisch beheer, een beschermingsgraad van IP66 en corrosiebestendigheid volgens klasse C4. De SunESS H Pro is gericht op energiezekerheid en noodstroomvoorziening voor woningen en lichte commerciële toepassingen, terwijl de SunESS H StackPlus gebruikmaakt van een stapelbaar modulair ontwerp dat flexibele capaciteitsuitbreiding mogelijk maakt en zowel nieuwe als bestaande batterijmodules kan combineren.

Bovendien presenteerde Sunwoda Energy de SunESS Power Pro+ All in One. Het systeem is verkrijgbaar in configuraties van 20 tot 50 kW en 20 tot 120 kWh en beschikt over een modulair, stapelbaar ontwerp dat zonder bekabeling kan worden geïnstalleerd voor residentiële toepassingen en kleinschalige C&I-toepassingen. Het systeem maakt gebruik van de door Sunwoda ontwikkelde UT50-hybride omvormer, die naadloze omschakeling ondersteunt, compatibel is met de SunESS H Pro en SunESS H StackPlus, en uitbreiding via parallelschakeling mogelijk maakt. In combinatie met de SunESS Power Wallbox maakt het systeem de coördinatie tussen energieopslag en het laden van elektrische voertuigen mogelijk. Bovendien ondersteunt het slimme belastingen, warmtepompen, generatoren en bestaande PV-installaties.

Voor commerciële en industriële toepassingen (C&I) en laadinfrastructuur introduceert Sunwoda Energy de combinatie van de OASIS Ultra Charger en de OASIS L261 AiO, waarmee energieopslag voor C&I-toepassingen wordt geïntegreerd met snelladen op gelijkstroom. De lader voldoet aan de relevante vereisten van IEC 61851 en wordt voorbereid op certificering volgens ISO 15118.

Sunwoda Energy presenteerde bovendien de vernieuwde mySunPan-app, die gebruikers een duidelijker overzicht biedt van belangrijke opbrengstgegevens en de status van het systeem. Op basis van Europese netstrategieën en dynamische elektriciteitstarieven maakt het platform gebruik van AI-algoritmen voor energieoptimalisatie. Daarnaast ondersteunt het platform intelligente diagnosefuncties, bediening en onderhoud op afstand.

Tijdens de beurs sloot Sunwoda Energy samenwerkingsovereenkomsten met BayWa r.e., CEF en IBC Solar. Daarmee versterkt het bedrijf zijn productleveringen, de ontwikkeling van lokale markten en de ondersteuning van klanten in Europa. Daarnaast belichtte het bedrijf de vooruitgang die het heeft geboekt op het gebied van ESG, de verdere ontwikkeling van Battery Passport-functionaliteiten en digitale transparantie. Voor zijn inspanningen op het vlak van energieopslag werd Sunwoda Energy bovendien bekroond met de onderscheiding 'Top Brand PV Switzerland 2026' van EUPD Research.

Meer informatie over de vernieuwde SunESS H-reeks en de bijbehorende oplossingen vindt u op:

https://en.sunwodaenergy.com/events/suness-energy-storage-solutions.html

Als volledige dochteronderneming van de Sunwoda Group levert Sunwoda Energy energieopslagproducten en -oplossingen voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Daarmee ondersteunt het bedrijf de energietransitie in Europa en de rest van de wereld en draagt het bij aan de ontwikkeling van veiligere, intelligentere en beter verbonden energiesystemen.