체리, 로베르트 레반도프스키를 체리 브랜드 글로벌 앰버서더로 공식 발표하며 '포 패밀리' 브랜드 철학의 글로벌 표현 강화
뉴스 제공처Chery Automobile Co., Ltd.
2026년 05월 19일 16:05 KST
바르셀로나, 스페인 2026년 5월 19일 /PRNewswire/ -- 체리(CHERY) 브랜드가 바르셀로나 유럽 운영 센터(European Operations Center)에서 세계적으로 유명한 축구 아이콘 로베르트 레반도프스키(Robert Lewandowski)가 체리 브랜드 글로벌 앰버서더로 합류했다고 공식 발표했다. 체리 인터내셔널(Chery International)의 주 샤오둥(Zhu Shaodong) 수석부사장 겸 EU 지역 최고경영자가 이 행사에 참석했다. 행사에서 양측은 공식적으로 파트너십 협약에 서명하고, 기념 선물을 교환하며, TIGGO9 CSH의 키 전달 행사를 진행하여 글로벌 협력의 새로운 장의 시작을 공식화했다.
세계 축구에서 가장 상징적인 인물 중 한 명인 레반도프스키는 일관된 전문적 우수성, 절제된 프로 정신, 긍정적인 공인 이미지로 전 세계적으로 인정받고 있다. 가족 가치, 책임감, 장기적 비전에 대한 그의 지속적인 헌신은 체리의 '가족을 위해(For Family)'라는 사명과 자연스럽게 일치한다.
체리에게 '가족을 위해'는 단순한 브랜드 슬로건을 넘어 브랜드의 제품 및 기술 개발의 초석이다. 가족에게 가장 중요한 것에 집중하여 체리는 '가족을 위한 공간(Space. For Family)', '가족을 위한 안전(Safety. For Family)', '가족을 위한 기술(Technology. For Family)'을 제공하여 더 넓은 공간, 향상된 안전성, 더 스마트한 모빌리티에 대한 사용자의 요구를 충족하는 데 전념하고 있다.
앞으로 체리는 기술 혁신과 탁월함에 대한 장기적 헌신을 통해 글로벌 입지를 계속 심화하며 전 세계 사용자들과 함께 더 안전하고 즐거운 모빌리티 경험을 창출할 것이다.
SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.
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