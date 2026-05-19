체리, 로베르트 레반도프스키를 체리 브랜드 글로벌 앰버서더로 공식 발표하며 '포 패밀리' 브랜드 철학의 글로벌 표현 강화

바르셀로나, 스페인 2026년 5월 19일 /PRNewswire/ -- 체리(CHERY) 브랜드가 바르셀로나 유럽 운영 센터(European Operations Center)에서 세계적으로 유명한 축구 아이콘 로베르트 레반도프스키(Robert Lewandowski)가 체리 브랜드 글로벌 앰버서더로 합류했다고 공식 발표했다. 체리 인터내셔널(Chery International)의 주 샤오둥(Zhu Shaodong) 수석부사장 겸 EU 지역 최고경영자가 이 행사에 참석했다. 행사에서 양측은 공식적으로 파트너십 협약에 서명하고, 기념 선물을 교환하며, TIGGO9 CSH의 키 전달 행사를 진행하여 글로벌 협력의 새로운 장의 시작을 공식화했다.

세계 축구에서 가장 상징적인 인물 중 한 명인 레반도프스키는 일관된 전문적 우수성, 절제된 프로 정신, 긍정적인 공인 이미지로 전 세계적으로 인정받고 있다. 가족 가치, 책임감, 장기적 비전에 대한 그의 지속적인 헌신은 체리의 '가족을 위해(For Family)'라는 사명과 자연스럽게 일치한다.

Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International and CEO of the EU Region, signs the partnership agreement with Robert Lewandowski. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

체리에게 '가족을 위해'는 단순한 브랜드 슬로건을 넘어 브랜드의 제품 및 기술 개발의 초석이다. 가족에게 가장 중요한 것에 집중하여 체리는 '가족을 위한 공간(Space. For Family)', '가족을 위한 안전(Safety. For Family)', '가족을 위한 기술(Technology. For Family)'을 제공하여 더 넓은 공간, 향상된 안전성, 더 스마트한 모빌리티에 대한 사용자의 요구를 충족하는 데 전념하고 있다.

앞으로 체리는 기술 혁신과 탁월함에 대한 장기적 헌신을 통해 글로벌 입지를 계속 심화하며 전 세계 사용자들과 함께 더 안전하고 즐거운 모빌리티 경험을 창출할 것이다.

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.