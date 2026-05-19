Компания CHERY официально объявила Роберта Левандовски глобальным послом бренда CHERY, укрепив тем самым международное признание философии бренда «For Family»

News provided by

Chery Automobile Co., Ltd.

May 19, 2026, 10:31 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 19 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- CHERY официально объявила в своем Европейском операционном центре в Барселоне, что легенда мирового футбола, знаменитый футболист Роберт Левандовски (Robert Lewandowski) стал глобальным посла бренда CHERY. В церемонии принял участие Чжу Шаодун (Zhu Shaodong), исполнительный вице-президент Chery International и генеральный директор компании по европейскому региону. В ходе мероприятия стороны официально подписали соглашение о сотрудничестве, обменялись памятными подарками и провели церемонию передачи ключей от модели TIGGO9 CSH, что ознаменовало собой начало нового этапа их глобального партнерства.

Caption Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International and CEO of the EU Region, signs the partnership agreement with Robert Lewandowski.
Будучи одной из самых знаковых фигур в мировом футболе, Левандовски пользуется всемирной известностью за неизменно высокий профессионализм, дисциплинированность и положительный общественный имидж. Его стабильная приверженность семейным ценностям, ответственность и ориентация на долгосрочную перспективу естественным образом перекликаются с философией CHERY «For Family» (Для семьи).

Для CHERY девиз «For Family» — это не просто слоган бренда, а фундамент, на котором строится вся концепция разработки продукции и технологий компании. Сосредоточив свое внимание на том, что действительно важно для семьи, CHERY последовательно воплощает принципы «Space. For Family» (Простор. Для семьи), «Safety. For Family» (Безопасность. Для семьи) и «Technology. For Family» (Технологии. Для семьи), удовлетворяя потребности пользователей в более просторном салоне, повышенном уровне безопасности и интеллектуальных транспортных решениях.

В дальнейшем CHERY продолжит укреплять свое глобальное присутствие за счет технологических инноваций и долгосрочной приверженности высоким стандартам качества, создавая более безопасные и комфортные решения в сфере мобильности для пользователей во всем мире.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2981733/1.jpg

