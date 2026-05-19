Компания CHERY официально объявила Роберта Левандовски глобальным послом бренда CHERY, укрепив тем самым международное признание философии бренда «For Family»
May 19, 2026, 10:31 ET
БАРСЕЛОНА, Испания, 19 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- CHERY официально объявила в своем Европейском операционном центре в Барселоне, что легенда мирового футбола, знаменитый футболист Роберт Левандовски (Robert Lewandowski) стал глобальным посла бренда CHERY. В церемонии принял участие Чжу Шаодун (Zhu Shaodong), исполнительный вице-президент Chery International и генеральный директор компании по европейскому региону. В ходе мероприятия стороны официально подписали соглашение о сотрудничестве, обменялись памятными подарками и провели церемонию передачи ключей от модели TIGGO9 CSH, что ознаменовало собой начало нового этапа их глобального партнерства.
Будучи одной из самых знаковых фигур в мировом футболе, Левандовски пользуется всемирной известностью за неизменно высокий профессионализм, дисциплинированность и положительный общественный имидж. Его стабильная приверженность семейным ценностям, ответственность и ориентация на долгосрочную перспективу естественным образом перекликаются с философией CHERY «For Family» (Для семьи).
Для CHERY девиз «For Family» — это не просто слоган бренда, а фундамент, на котором строится вся концепция разработки продукции и технологий компании. Сосредоточив свое внимание на том, что действительно важно для семьи, CHERY последовательно воплощает принципы «Space. For Family» (Простор. Для семьи), «Safety. For Family» (Безопасность. Для семьи) и «Technology. For Family» (Технологии. Для семьи), удовлетворяя потребности пользователей в более просторном салоне, повышенном уровне безопасности и интеллектуальных транспортных решениях.
В дальнейшем CHERY продолжит укреплять свое глобальное присутствие за счет технологических инноваций и долгосрочной приверженности высоким стандартам качества, создавая более безопасные и комфортные решения в сфере мобильности для пользователей во всем мире.
