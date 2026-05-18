CHERY chính thức công bố Robert Lewandowski là Đại sứ toàn cầu của thương hiệu CHERY, củng cố triết lý thương hiệu "Vì gia đình"

BARCELONA, Tây Ban Nha, ngày 19 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Thương hiệu CHERY chính thức công bố tại Trung tâm Điều hành Châu Âu của mình ở Barcelona rằng biểu tượng bóng đá nổi tiếng thế giới Robert Lewandowski đã gia nhập thương hiệu với tư cách là Đại sứ toàn cầu của Thương hiệu CHERY. Zhu Shaodong, Phó chủ tịch điều hành của Chery International, CEO của Khu vực EU, đã tham dự buổi lễ. Trong sự kiện, hai bên đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, trao quà lưu niệm và tổ chức lễ bàn giao chìa khóa xe TIGGO9 CSH, chính thức đánh dấu khởi đầu của một chương mới trong hợp tác toàn cầu của hai bên.

Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International and CEO of the EU Region, signs the partnership agreement with Robert Lewandowski. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Là một trong những cầu thủ mẫu mực nhất trong làng bóng đá thế giới, Lewandowski được công nhận trên toàn cầu nhờ phong độ xuất sắc và ổn định, tính kỷ luật trong công việc và hình ảnh công chúng tích cực. Cam kết lâu dài của anh đối với các giá trị gia đình, trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn phù hợp một cách tự nhiên với sứ mệnh "Vì gia đình" của CHERY.

Đối với CHERY, "Vì gia đình" không chỉ là một khẩu hiệu thương hiệu — nó là nền tảng cho sự phát triển sản phẩm và công nghệ của thương hiệu. Tập trung vào những gì quan trọng nhất đối với các gia đình, CHERY cam kết mang đến "Không gian. Vì gia đình", "An toàn. Vì gia đình" và "Công nghệ. Vì gia đình", đáp ứng nhu cầu của người dùng về không gian rộng hơn, an toàn nâng cao và khả năng di chuyển thông minh hơn.

Trong tương lai, CHERY sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện toàn cầu của mình thông qua đổi mới công nghệ và cam kết lâu dài về sự xuất sắc, tạo ra trải nghiệm di chuyển an toàn hơn, thú vị hơn cho người dùng trên toàn thế giới.

