Společnost CHERY oficiálně oznámila jmenování Roberta Lewandowského globálním ambasadorem značky CHERY, čímž posílila globální prosazování filozofie značky „For Family"

BARCELONA, Španělsko, 18. května 2026 /PRNewswire/ -- Značka CHERY ve svém evropském operačním centru v Barceloně oficiálně oznámila, že se k ní připojila světově proslulá fotbalová ikona Robert Lewandowski jako globální ambasador značky CHERY. Ceremoniálu se zúčastnil Zhu Shaodong, výkonný viceprezident společnosti Chery International a její generální ředitel pro region EU. Během akce obě strany formálně podepsaly dohodu o partnerství, vyměnily si pamětní dárky a uspořádaly slavnostní předání klíče od vozu TIGGO9 CSH, čímž oficiálně zahájily novou kapitolu své globální spolupráce.

Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International and CEO of the EU Region, signs the partnership agreement with Robert Lewandowski.
Lewandowski, jedna z nejikoničtějších postav světového fotbalu, je celosvětově uznáván pro své dlouhodobě špičkové výkon, disciplinovanou profesionalitu a pozitivní veřejný obraz. Jeho trvalý důraz na rodinné hodnoty, odpovědnost a dlouhodobou vizi přirozeně ladí s posláním společnosti CHERY „For Family" („Pro rodinu").

Pro společnost CHERY znamená „For Family" více než jen slogan značky. Jde o základní kámen vývoje produktů a technologií této značky. Společnost se zaměřuje na to, co je pro rodiny nejdůležitější, a pod hesly „Space. For Family", „Safety. For Family" a „Technology. For Family" se snaží naplňovat požadavky zákazníků na větší prostor, vyšší bezpečnost a chytřejší mobilitu.

Do budoucna chce společnost CHERY i nadále prohlubovat své globální působení prostřednictvím technologických inovací a dlouhodobého závazku k excelenci a vytvářet bezpečnější a příjemnější zážitky z mobility pro uživatele po celém světě.

CHERY oficiálne vyhlasuje Roberta Lewandowského za globálneho ambasádora značky CHERY - posilnenie globálneho vyjadrenia filozofie značky „Pre rodinu".

BARCELONA, Španielsko, 18. máj 2026 /PRNewswire/ – Značka CHERY oficiálne oznámila vo svojom Európskom operačnom centre v Barcelone, že k značke...
CHERY oficjalnie ogłasza, że Robert Lewandowski został globalnym ambasadorem marki, umacniając światowy przekaz filozofii marki „Dla rodziny"

Marka CHERY oficjalnie ogłosiła w swojej europejskiej siedzibie operacyjnej w Barcelonie, że światowej sławy ikona piłki nożnej Robert Lewandowski...
