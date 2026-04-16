Компания Sigenergy успешно зарегистрирована на HKEX с сильной поддержкой со стороны ведущих мировых инвесторов

ГОНКОНГ, 16 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Sigenergy Technology Co., Ltd. («Sigenergy», код акций: 06656.HK) сегодня успешно зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), что является важной вехой в развитии компании. Компания позиционируется как первая компания в формате «ИИ + универсальное фотоэлектрическое хранилище», зарегистрированная на HKEX.

Mr. Tony Xu, Founder and CEO of Sigenergy, and Mr. Samuel Zhang, President of Sigenergy, joined the listing ceremony.

Г-н Тони Сюй, основатель и генеральный директор Sigenergy, заявил: «Мы искренне благодарим наших инвесторов, партнеров, консультантов, глобальных дистрибьюторов и установщиков, а также всех сотрудников Sigenergy за доверие и поддержку. Эта регистрация знаменует собой новую отправную точку. Мы по-прежнему привержены нашей стратегии «ИИ во всем», продолжаем укреплять наши возможности в области хранения энергии и инвестируем в инновации для создания более конкурентоспособных решений. Мы стремимся создавать долгосрочную ценность для наших клиентов, акционеров и партнеров, внося свой вклад в отрасль и общество».

Первичное публичное размещение Sigenergy получило полную поддержку со стороны глобального капитала, включая ведущий мировой суверенный фонд Temasek, ведущие международные институты управления активами, такие как Goldman Sachs Asset Management, UBS Asset Management и BNP Paribas Asset Management. Оно также собрал ведущие инвестиционные компании, такие как Hillhouse, CPE, Boyu Capital, Gaoyi Asset Management и Greenwoods Asset Management, а также крупные страховые фонды, такие как CPIC и Fullgoal Fund.

С момента своего создания компания Sigenergy способствовала выходу на рынок благодаря инновациям в продуктах, используя модульную конструкцию и технологии, управляемые ИИ, для расширения в жилых, коммерческих, промышленных и коммунальных масштабах. В настоящее время в компании работает более 1000 специалистов по всему миру, деятельность охватывает более 80 стран и регионов и поддерживается хорошо налаженной глобальной дистрибьюторской и сервисной сетью. Опираясь на свою основную производственную и научно-исследовательскую базу в Китае, Sigenergy продолжает укреплять свои возможности в области инноваций, производства и поставок, укрепляя свои конкурентные позиции на мировом рынке.

