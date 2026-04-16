Sigenergy wurde mit starker Unterstützung von weltweit führenden Investoren erfolgreich an der HKEX notiert

HONGKONG, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Sigenergy Technology Co, Ltd. („Sigenergy", Börsenkürzel: 06656.HK) wurde heute erfolgreich an der Hongkonger Börse (HKEX) notiert, was einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensentwicklung darstellt. Das Unternehmen positioniert sich als erstes an der HKEX notiertes Unternehmen im Bereich „KI-gestützte All-in-One-PV-Speicher".

Mr. Tony Xu, Founder and CEO of Sigenergy, and Mr. Samuel Zhang, President of Sigenergy, joined the listing ceremony.

Tony Xu, Gründer und CEO von Sigenergy, erklärte: „Wir danken unseren Investoren, Partnern, Beratern, weltweiten Vertriebspartnern und Installateuren sowie allen Mitarbeitern von Sigenergy aufrichtig für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. Dieser Börsengang markiert einen neuen Ausgangspunkt. Wir werden unserer Strategie ‚AI in All' weiterhin treu bleiben, unsere Kompetenzen im Bereich Energiespeicherung weiter ausbauen und in Innovationen investieren, um noch wettbewerbsfähigere Lösungen anzubieten. Unser Ziel ist es, langfristigen Wert für unsere Kunden, Aktionäre und Partner zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für die Branche und die Gesellschaft zu leisten."

Der Börsengang von Sigenergy wurde von globalen Kapitalgebern voll unterstützt, darunter der weltweit führende Staatsfonds Temasek sowie erstklassige internationale Vermögensverwaltungsinstitute wie Goldman Sachs Asset Management, UBS Asset Management und BNP Paribas Asset Management. Zudem konnten führende Investmentfirmen wie Hillhouse, CPE, Boyu Capital, Gaoyi Asset Management und Greenwoods Asset Management sowie große Versicherungsfonds wie CPIC und Fullgoal Fund gewonnen werden.

Seit seiner Gründung hat Sigenergy den Markteintritt durch Produktinnovationen vorangetrieben und nutzt modulares Design sowie KI-gestützte Technologien, um in den Bereichen Privathaushalte, Gewerbe und Industrie sowie im Versorgungsmaßstab zu expandieren. Das Unternehmen beschäftigt heute weltweit über 1.000 Fachkräfte und ist in mehr als 80 Ländern und Regionen tätig, unterstützt durch ein gut etabliertes globales Vertriebs- und Servicenetzwerk. Gestützt auf seine Kernkompetenzen in den Bereichen Fertigung und Forschung und Entwicklung in China baut Sigenergy seine Fähigkeiten in den Bereichen Innovation, Produktion und Lieferung weiter aus und festigt damit seine Wettbewerbsposition auf dem globalen Markt.

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