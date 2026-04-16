Sigenergy niêm yết thành công trên HKEX với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư toàn cầu hàng đầu

HỒNG KÔNG, ngày 16 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Sigenergy Technology Co., Ltd. ("Sigenergy", Mã chứng khoán: 06656.HK) hôm nay đã chính thức niêm yết thành công trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (HKEX), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của công ty. Sigenergy được định vị là doanh nghiệp "AI+ Lưu trữ quang điện tất cả trong một" đầu tiên được niêm yết trên HKEX.

Mr. Tony Xu, Founder and CEO of Sigenergy, and Mr. Samuel Zhang, President of Sigenergy, joined the listing ceremony.

Ông Tony Xu, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Sigenergy, cho biết: "Chúng tôi chân thành cảm ơn các nhà đầu tư, đối tác, cố vấn, các nhà phân phối và đối tác lắp đặt trên toàn cầu, cũng như toàn thể nhân viên Sigenergy vì sự tin tưởng và ủng hộ của quý vị. Sự kiện niêm yết này đánh dấu một điểm khởi đầu mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược 'AI in All', không ngừng củng cố năng lực trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng và đầu tư vào đổi mới sáng tạo nhằm cung cấp các giải pháp cạnh tranh hơn. Chúng tôi hướng tới việc tạo ra giá trị dài hạn cho khách hàng, cổ đông và đối tác, đồng thời đóng góp cho ngành và xã hội".

Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Sigenergy đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ dòng vốn toàn cầu, bao gồm quỹ đầu tư quốc gia hàng đầu thế giới Temasek, các tổ chức quản lý tài sản quốc tế hàng đầu như Goldman Sachs Asset Management, UBS Asset Management và BNP Paribas Asset Management. Đợt IPO này cũng quy tụ các định chế đầu tư hàng đầu như Hillhouse, CPE, Boyu Capital, Gaoyi Asset Management và Greenwoods Asset Management, cũng như các quỹ bảo hiểm lớn như CPIC và Fullgoal Fund.

Kể từ khi thành lập, Sigenergy đã đẩy mạnh thâm nhập thị trường thông qua đổi mới sản phẩm, tận dụng thiết kế mô-đun và các công nghệ ứng dụng AI để mở rộng sang các phân khúc điện dân dụng, thương mại - công nghiệp, cho đến các hệ thống lưu trữ quy mô lưới điện. Hiện Công ty có hơn 1.000 chuyên gia trên toàn cầu, hoạt động tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, được hỗ trợ bởi mạng lưới dịch vụ và phân phối toàn cầu vững chắc. Dựa trên cơ sở sản xuất cốt lõi và năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Trung Quốc, Sigenergy tiếp tục tăng cường năng lực đổi mới, sản xuất và cung ứng, qua đó củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

