시그에너지, 글로벌 최상위 투자자들의 강력한 지지 속에 홍콩증권거래소 상장 성공
뉴스 제공처Sigenergy Technology Co., Ltd.
2026년 04월 17일 15:04 KST
홍콩, 2026년 4월 17일 /PRNewswire/ -- 시그에너지 테크놀로지(Sigenergy Technology Co., Ltd.)(이하 '시그에너지', 종목 코드: 06656.HK)가 4월 16일, 홍콩증권거래소(HKEX)에 성공적으로 상장하며 회사 발전의 중요한 이정표를 세웠다. 시그에너지는 홍콩증권거래소에 상장된 최초의 'AI+ 올인원 PV 스토리지(All-in-One PV Storage)' 기업으로 자리매김했다.
시그에너지의 토니 쉬(Tony Xu) 창업자 겸 최고경영자는 다음과 같이 말했다. "투자자, 파트너, 자문사, 글로벌 유통업체 및 설치업체, 그리고 모든 시그에너지 임직원의 신뢰와 지지에 진심으로 감사드린다. 이번 상장은 새로운 출발점이다. 우리는 '모든 것에 AI를(AI in All)' 전략에 계속 전념하고, 에너지 저장 역량을 강화하며, 더 경쟁력 있는 솔루션을 제공하기 위한 혁신에 투자할 것이다. 업계와 사회에 기여하는 동시에 고객, 주주 및 파트너를 위한 장기적인 가치를 창출하는 것이 우리의 목표이다."
시그에너지의 기업공개(IPO)는 세계 선도적 국부 펀드인 테마섹(Temasek), 골드만삭스 자산운용(Goldman Sachs Asset Management), UBS 자산운용(UBS Asset Management), BNP파리바 자산운용(BNP Paribas Asset Management) 등 최상위 국제 자산운용 기관을 비롯해 힐하우스(Hillhouse), CPE, 보유캐피탈(Boyu Capital), 가오이 자산운용(Gaoyi Asset Management), 그린우즈 자산운용(Greenwoods Asset Management) 등 선도적 투자 회사, 그리고 CPIC, 풀골 펀드(Fullgoal Fund) 등 대형 보험 펀드의 전폭적인 지지를 받았다.
창립 이후 시그에너지는 모듈식 설계와 AI 기반 기술을 활용해 주거용, 상업 및 산업용, 유틸리티 규모 애플리케이션으로 사업을 확장하며 제품 혁신을 통해 시장 진입을 주도해 왔다. 현재 시그에너지는 전 세계 80개국 이상에서 사업을 운영하며 1000명 이상의 전문 인력을 보유하고 있으며, 견고하게 구축된 글로벌 유통 및 서비스 네트워크의 지원을 받고 있다. 중국 내 핵심 제조 및 연구개발 기반을 바탕으로 시그에너지는 혁신, 생산 및 납품 역량을 지속적으로 강화하며 글로벌 시장에서의 경쟁적 위상을 공고히 하고 있다.
SOURCE Sigenergy Technology Co., Ltd.
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