Sigenergy จดทะเบียน HKEX สำเร็จด้วยแรงหนุนแกร่งจากนักลงทุนระดับโลกชั้นนำ
News provided bySigenergy Technology Co., Ltd.
16 Apr, 2026, 22:39 CST
ฮ่องกง, 16 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Sigenergy Technology Co., Ltd. ("Sigenergy", รหัสหุ้น: 06656.HK) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) สำเร็จในวันนี้ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาของบริษัท โดยเป็นบริษัทแรกในกลุ่ม "AI+ ระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร" ที่ได้จดทะเบียนใน HKEX
คุณ Tony Xu ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Sigenergy กล่าวว่า "เราขอขอบคุณนักลงทุน พันธมิตร ที่ปรึกษา ผู้จัดจำหน่ายและผู้ติดตั้งทั่วโลก รวมถึงพนักงาน Sigenergy ทุกคนจากใจจริงที่ให้ความไว้วางใจและการสนับสนุน การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ เราจะยังคงมุ่งมั่นในกลยุทธ์ 'AI in All' ('AI ในทุกด้าน') เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพการกักเก็บพลังงาน และลงทุนในนวัตกรรมเพื่อนำเสนอโซลูชันที่มีความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น เราตั้งเป้าสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพันธมิตร ไปพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคม"
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ Sigenergy ได้รับการสนับสนุนเต็มกำลังจากเงินทุนทั่วโลก รวมถึงกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติชั้นนำระดับโลกอย่าง Temasek สถาบันบริหารสินทรัพย์ระหว่างประเทศระดับท็อปเช่น Goldman Sachs Asset Management, UBS Asset Management และ BNP Paribas Asset Management นอกจากนี้ยังรวบรวมบริษัทลงทุนชั้นนำ เช่น Hillhouse, CPE, Boyu Capital, Gaoyi Asset Management และ Greenwoods Asset Management รวมถึงกองทุนประกันภัยขนาดใหญ่ เช่น CPIC และ Fullgoal Fund ด้วย
Sigenergy ได้ผลักดันการเข้าสู่ตลาดผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นับแต่การก่อตั้ง โดยใช้ประโยชน์จากการออกแบบแบบโมดูลาร์และเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อขยายสู่การใช้งานในที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และระดับสาธารณูปโภค ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานกว่า 1,000 คนทั่วโลก ดำเนินงานในกว่า 80 ประเทศและภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายการจัดจำหน่ายและบริการระดับโลกที่มั่นคง ด้วยฐานการผลิตและวิจัยและพัฒนาหลักในประเทศจีน Sigenergy ยังคงเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม การผลิต และการส่งมอบอย่างต่อเนื่องเพื่อตรึงตำแหน่งความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลก
