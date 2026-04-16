Sigenergy Technology Co., Ltd. z powodzeniem zadebiutowała na giełdzie papierów wartościowych Hongkongu przy silnym wsparciu czołowych globalnych inwestorów

HONGKONG, 16 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ – Sigenergy Technology Co., Ltd. („Sigenergy", symbol giełdowy: 06656.HK) ogłosiła dziś pomyślne wejście na giełdę papierów wartościowych w Hongkongu (HKEX), co stanowi istotny kamień milowy w rozwoju spółki. Sigenergy ma pozycję pierwszej spółki typu „AI+ kompleksowe magazynowanie energii fotowoltaicznej", która została notowana na HKEX.

Mr. Tony Xu, Founder and CEO of Sigenergy, and Mr. Samuel Zhang, President of Sigenergy, joined the listing ceremony.

Tony Xu, założyciel i dyrektor generalny Sigenergy, powiedział: „Serdecznie dziękujemy naszym inwestorom, partnerom, doradcom, globalnym dystrybutorom i instalatorom, a także wszystkim pracownikom Sigenergy za ich zaufanie i wsparcie. Ten debiut giełdowy stanowi nowy punkt wyjścia. Będziemy nadal konsekwentnie realizować naszą strategię >>AI in All<<, dalej wzmacniać nasze kompetencje w zakresie magazynowania energii i inwestować w innowacje, aby dostarczać bardziej konkurencyjnych rozwiązań. Naszym celem jest tworzenie długoterminowej wartości dla naszych klientów, akcjonariuszy i partnerów, przy jednoczesnym wnoszeniu wkładu w rozwój branży i społeczeństwa".

Oferta publiczna Sigenergy spotkała się z pełnym wsparciem globalnego kapitału, w tym światowej klasy państwowego funduszu majątkowego Temasek, czołowych międzynarodowych instytucji ds. zarządzania aktywami, takich jak Goldman Sachs Asset Management, UBS Asset Management oraz BNP Paribas Asset Management. Uzyskano również wsparcie czołowych firm inwestycyjnych, takich jak Hillhouse, CPE, Boyu Capital, Gaoyi Asset Management i Greenwoods Asset Management, a także dużych funduszy ubezpieczeniowych – CPIC i Fullgoal Fund.

Od momentu powstania Sigenergy napędzała wejście na rynek poprzez innowacje produktowe, wykorzystując modułową konstrukcję i technologie oparte na sztucznej inteligencji w celu ekspansji w segmentach zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych oraz instalacjach w sektorze użyteczności publicznej. Obecnie spółka zatrudnia przeszło 1000 specjalistów na całym świecie, a jej działalność obejmuje ponad 80 krajów i regionów, wspierana przez dobrze rozwiniętą globalną sieć dystrybucji i serwisu. Dzięki swojej kluczowej bazie produkcyjnej i badawczo-rozwojowej w Chinach Sigenergy nadal wzmacnia kompetencje w zakresie innowacji, produkcji i dostaw, umacniając swoją pozycję konkurencyjną na rynku globalnym.

