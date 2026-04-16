Sigenergy、世界トップクラスの投資家の強力な支援を受け香港証券取引所（HKEX）への上場に成功

ニュース提供

Sigenergy Technology Co., Ltd.

17 4月, 2026, 00:00 JST

香港、2026年4月16日 /PRNewswire/ -- Sigenergy Technology Co., Ltd. （以下「Sigenergy」、証券コード：06656.HK）は本日、香港証券取引所（HKEX）への上場に成功しました。これは同社の発展における重要なマイルストーンとなります。同社は、HKEXに上場する初の「AI+オールインワンPVストレージ」企業として位置づけられています。

Sigenergyの創設者兼CEOであるTony Xu氏は、次のように述べています。「投資家、パートナー、アドバイザー、世界各地のディストリビューターやインストーラー、そしてSigenergyの全従業員の皆様の信頼と支援に心から感謝申し上げます。今回の上場は、私たちにとって新たな出発点です。私たちは今後も「すべてにAI（AI in All）」戦略に注力し、エネルギー貯蔵能力を継続的に強化するとともに、より競争力のあるソリューションを提供するためイノベーションへの投資を続けてまいります。顧客、株主、およびパートナーのために長期的な価値を創造し、同時に業界と社会の発展に貢献することを目指しています。」

Continue Reading
Mr. Tony Xu, Founder and CEO of Sigenergy, and Mr. Samuel Zhang, President of Sigenergy, joined the listing ceremony.
Mr. Tony Xu, Founder and CEO of Sigenergy, and Mr. Samuel Zhang, President of Sigenergy, joined the listing ceremony.

SigenergyのIPOは、世界有数の政府系ファンドであるTemasek、ならびにGoldman Sachs Asset Management、UBS Asset Management、およびBNP Paribas Asset Managementといった一流の国際資産運用機関を含む、グローバル資本からの全面的な支持を受けました。また、Hillhouse、CPE、Boyu Capital、Gaoyi Asset Management、およびGreenwoods Asset Managementなどの主要な投資会社に加え、CPICやFullgoal Fundといった大手保険基金も名を連ねています。

創業以来、Sigenergyは製品革新を通じて市場参入を推進してきました。モジュール設計とAI駆動型技術を活用し、住宅用、商業・産業用、および系統用の各用途において事業を拡大しています。同社は現在、世界中で1,000人以上の専門家を雇用し、80以上の国と地域で事業を展開しています。これは、確立されたグローバルな流通およびサービスネットワークによって支えられています。中国にある中核的な製造・研究開発拠点を基盤として、Sigenergyはイノベーション、生産、および供給能力を強化し続け、グローバル市場における競争力を確固たるものにしています。

SOURCE Sigenergy Technology Co., Ltd.

同じ情報源の記事

Sigenergyが南通スマートエネルギーセンターを開設、「すべてにAI」（AI in All）戦略で次世代エネルギー製品群を拡充

Sigenergyが南通スマートエネルギーセンターを開設、「すべてにAI」（AI in All）戦略で次世代エネルギー製品群を拡充

Sigenergyは本日、中国江蘇省南通市で「Sigenergy南通スマートエネルギーセンター」を正式に開設し、同社のグローバル展開における新たな節目を刻みました。このイベントには、50を超える国と地域から約2,000人の来場者が集まり、創業者、CEO、主要幹部に加え、世界各地の主要販売代理店や設置...
SunWiz調査：Sigenergy、複数の世界市場でエネルギー貯蔵ブランド第1位に

SunWiz調査：Sigenergy、複数の世界市場でエネルギー貯蔵ブランド第1位に

独立系の太陽光・エネルギー分野のコンサルティング会社であるSunWizの最新レポートによると、世界的なエネルギー貯蔵イノベーターであるSigenergyが、オーストラリア、アイルランド、南アフリカを含む複数の国際市場において、エネルギー貯蔵ブランド第1位にランクインしました。...
このソースからのその他のリリース

閲覧する

銀行・金融サービス

銀行・金融サービス

代替エネルギー

代替エネルギー

環境関連製品・サービス

環境関連製品・サービス

公益事業

公益事業

同様のトピックのニュースリリース