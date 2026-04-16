Sigenergy、世界トップクラスの投資家の強力な支援を受け香港証券取引所（HKEX）への上場に成功

香港、2026年4月16日 /PRNewswire/ -- Sigenergy Technology Co., Ltd. （以下「Sigenergy」、証券コード：06656.HK）は本日、香港証券取引所（HKEX）への上場に成功しました。これは同社の発展における重要なマイルストーンとなります。同社は、HKEXに上場する初の「AI+オールインワンPVストレージ」企業として位置づけられています。

Sigenergyの創設者兼CEOであるTony Xu氏は、次のように述べています。「投資家、パートナー、アドバイザー、世界各地のディストリビューターやインストーラー、そしてSigenergyの全従業員の皆様の信頼と支援に心から感謝申し上げます。今回の上場は、私たちにとって新たな出発点です。私たちは今後も「すべてにAI（AI in All）」戦略に注力し、エネルギー貯蔵能力を継続的に強化するとともに、より競争力のあるソリューションを提供するためイノベーションへの投資を続けてまいります。顧客、株主、およびパートナーのために長期的な価値を創造し、同時に業界と社会の発展に貢献することを目指しています。」

Mr. Tony Xu, Founder and CEO of Sigenergy, and Mr. Samuel Zhang, President of Sigenergy, joined the listing ceremony.

SigenergyのIPOは、世界有数の政府系ファンドであるTemasek、ならびにGoldman Sachs Asset Management、UBS Asset Management、およびBNP Paribas Asset Managementといった一流の国際資産運用機関を含む、グローバル資本からの全面的な支持を受けました。また、Hillhouse、CPE、Boyu Capital、Gaoyi Asset Management、およびGreenwoods Asset Managementなどの主要な投資会社に加え、CPICやFullgoal Fundといった大手保険基金も名を連ねています。

創業以来、Sigenergyは製品革新を通じて市場参入を推進してきました。モジュール設計とAI駆動型技術を活用し、住宅用、商業・産業用、および系統用の各用途において事業を拡大しています。同社は現在、世界中で1,000人以上の専門家を雇用し、80以上の国と地域で事業を展開しています。これは、確立されたグローバルな流通およびサービスネットワークによって支えられています。中国にある中核的な製造・研究開発拠点を基盤として、Sigenergyはイノベーション、生産、および供給能力を強化し続け、グローバル市場における競争力を確固たるものにしています。

SOURCE Sigenergy Technology Co., Ltd.