思格新能源於港交所正式掛牌上市！以AI賦能光儲，以初心奔赴新程

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思格新能源（上海）股份有限公司

16 4月, 2026, 15:00 CST

香港2026年4月16日 /美通社/ -- 4月16日，思格新能源成功在香港聯合交易所主板掛牌上市，股票代碼06656.HK。本次發行價324.20港元，募資規模超44億港元，若超額配售權全額行使，募資總規模將達50.6億港元。

作為港股市場聚焦"AI+光儲一體化"的上市企業，思格新能源自成立以來穩步前行，在各方支持下順利登陸港交所，開啟公眾公司發展新徵程。

Mr. Tony Xu, Founder and CEO of Sigenergy, and Mr. Samuel Zhang, President of Sigenergy, joined the listing ceremony.
Mr. Tony Xu, Founder and CEO of Sigenergy, and Mr. Samuel Zhang, President of Sigenergy, joined the listing ceremony.

思格新能源董事長、CEO許映童表示：此次成功上市，離不開各界長期以來的信任與支持。衷心感謝各位投資者、合作夥伴與專業中介機構的陪伴與助力，感謝全球分銷商、安裝商的攜手同行，也感謝每一位思格人腳踏實地、不懈奮鬥。

上市不是終點，而是責任與使命的新起點。未來，思格將始終保持謙遜務實之心，堅守"AI in All"發展方向，持續深耕光儲領域，加大研發創新投入，不斷打磨更具競爭力的產品與解決方案，以優質服務回饋客戶，以穩健發展回報投資者與合作夥伴的信任，積極踐行企業責任，為行業發展與社會進步貢獻力量。

自創立以來，思格新能源以創新產品切入市場，依托模塊化設計與AI技術賦能，持續拓展戶用、工商業及大型電站等多場景產品與解決方案，穩步推進全球化佈局。目前，公司匯聚千餘名專業人才，業務已覆蓋全球80多個國家和地區，搭建起完善的全球分銷與服務網絡，並依托國內核心產業基地，不斷提升研發、製造與交付能力，在全球市場穩步建立自身優勢。

本次IPO，公司獲得了淡馬錫、高盛資產管理、高瓴、瑞銀資產管理、法國巴黎銀行資產管理、富國基金、太平洋保險等海內外頂尖主權基金、國際資管、頭部私募與大型險企的認可與支持。這既是資本市場對思格的鼓勵，更是前行路上的動力。

站在新的發展階段，思格新能源將借助新的發展平台，繼續聚焦技術創新與全球業務拓展，深耕智能能源領域，以更紮實的產品、更優質的服務，穩步前行，不負時代機遇，不負各方所托。

SOURCE 思格新能源（上海）股份有限公司

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