思格新能源於港交所正式掛牌上市！以AI賦能光儲，以初心奔赴新程

思格新能源董事長、CEO許映童表示：此次成功上市，離不開各界長期以來的信任與支持。衷心感謝各位投資者、合作夥伴與專業中介機構的陪伴與助力，感謝全球分銷商、安裝商的攜手同行，也感謝每一位思格人腳踏實地、不懈奮鬥。

上市不是終點，而是責任與使命的新起點。未來，思格將始終保持謙遜務實之心，堅守"AI in All"發展方向，持續深耕光儲領域，加大研發創新投入，不斷打磨更具競爭力的產品與解決方案，以優質服務回饋客戶，以穩健發展回報投資者與合作夥伴的信任，積極踐行企業責任，為行業發展與社會進步貢獻力量。

自創立以來，思格新能源以創新產品切入市場，依托模塊化設計與AI技術賦能，持續拓展戶用、工商業及大型電站等多場景產品與解決方案，穩步推進全球化佈局。目前，公司匯聚千餘名專業人才，業務已覆蓋全球80多個國家和地區，搭建起完善的全球分銷與服務網絡，並依托國內核心產業基地，不斷提升研發、製造與交付能力，在全球市場穩步建立自身優勢。

本次IPO，公司獲得了淡馬錫、高盛資產管理、高瓴、瑞銀資產管理、法國巴黎銀行資產管理、富國基金、太平洋保險等海內外頂尖主權基金、國際資管、頭部私募與大型險企的認可與支持。這既是資本市場對思格的鼓勵，更是前行路上的動力。

站在新的發展階段，思格新能源將借助新的發展平台，繼續聚焦技術創新與全球業務拓展，深耕智能能源領域，以更紮實的產品、更優質的服務，穩步前行，不負時代機遇，不負各方所托。

SOURCE 思格新能源（上海）股份有限公司