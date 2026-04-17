Sigenergy Resmi Melantai di Bursa Efek Hong Kong, Didukung Investor Global Terkemuka

17 Apr, 2026, 14:18 WIB

HONG KONG, 17 April 2026 /PRNewswire/ -- Sigenergy Technology Co., Ltd. ("Sigenergy", Kode Saham: 06656.HK) resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Hong Kong (HKEX), sebuah momen penting dalam kiprah perusahaan ini. Sigenergy menjadi perusahaan pertama dengan konsep "AI+ All-in-One PV Storage" yang melantai di HKEX.

Mr. Tony Xu, Founder and CEO of Sigenergy, and Mr. Samuel Zhang, President of Sigenergy, joined the listing ceremony.

Pendiri sekaligus CEO Sigenergy, Tony Xu, mengatakan, "Kami menyampaikan terima kasih kepada para investor, mitra, penasihat, distributor dan instalatur global, serta seluruh karyawan Sigenergy atas kepercayaan dan dukungannya. Pencatatan saham ini menjadi titik awal baru. Kami akan terus menjalankan strategi 'AI in All', memperkuat kapabilitas dalam bidang penyimpanan energi, dan berinvestasi dalam inovasi guna menghadirkan solusi yang lebih kompetitif. Kami ingin menciptakan nilai tambah dalam jangka panjang bagi pelanggan, pemegang saham, dan mitra, sekaligus berkontribusi bagi industri dan masyarakat."

Penawaran umum perdana (IPO) Sigenergy mendapat dukungan penuh dari investor global, termasuk lembaga pengelola aset negara terkemuka asal Singapura Temasek, serta perusahaan manajemen aset internasional seperti Goldman Sachs Asset Management, UBS Asset Management, dan BNP Paribas Asset Management. Selain itu, IPO tersebut juga melibatkan sejumlah perusahaan investasi terkemuka seperti Hillhouse, CPE, Boyu Capital, Gaoyi Asset Management, dan Greenwoods Asset Management, serta dana asuransi besar seperti CPIC dan Fullgoal Fund.

Sejak pertama kali berdiri, Sigenergy mendorong penetrasi pasar melalui inovasi produk dengan memanfaatkan desain modular dan teknologi berbasiskan AI untuk memperluas jangkauan ke segmen residensial, komersial dan industri, hingga skala utilitas. Saat ini, Sigenergy mempekerjakan lebih dari 1.000 tenaga profesional di seluruh dunia dan beroperasi di lebih dari 80 negara dan wilayah, didukung jaringan distribusi dan layanan global yang mapan. Dengan basis manufaktur dan riset yang kuat di Tiongkok, Sigenergy terus meningkatkan kapabilitas inovasi, produksi, dan pengiriman, sekaligus memperkuat daya saingnya di pasar global.

Sigenergy Jadi Merek Solusi Penyimpanan Energi No.1 di Berbagai Pasar Global versi SunWiz

Sigenergy, inovator sistem penyimpanan energi di pasar global, menjadi merek solusi penyimpanan energi No. 1 di sejumlah pasar internasional,...
Solusi C&I Modular 20 MWh Sigenergy Hadir sebagai Penyimpanan Energi Generasi Baru

Sigenergy menghadirkan sekitar 300 praktisi industri energi global di Bulgaria untuk membahas masa depan penyimpanan energi di segmen perkantoran dan ...
