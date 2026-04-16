Společnost Sigenergy se úspěšně zapsala na burzu HKEX s výraznou podporou předních světových investorů
Apr 16, 2026, 11:06 ET
HONGKONG, 16. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Sigenergy Technology Co., Ltd. („Sigenergy", kód akcie: 06656.HK) se dnes úspěšně zapsala na hongkongskou burzu (HKEX), což představuje významný milník ve vývoji společnosti. Společnost se profiluje jako první společnost v oblasti „AI+ řešení typu vše v jednom pro skladování fotovoltaické energie", která se zapsala na HKEX.
Pan Tony Xu, zakladatel a generální ředitel společnosti Sigenergy, uvedl: „Upřímně děkujeme našim investorům, partnerům, poradcům, globálním distributorům a instalačním pracovníkům, stejně jako všem zaměstnancům společnosti Sigenergy za jejich důvěru a podporu. Toto uvedení na burzu představuje nový výchozí bod. Budeme i nadále věrni své strategii ,umělá inteligence ve všem', pokračovat v posilování našich schopností v oblasti skladování energie a investovat do inovací, abychom mohli přinášet konkurenceschopnější řešení. Naším cílem je vytvářet dlouhodobou hodnotu pro naše zákazníky, akcionáře a partnery a zároveň přispívat k rozvoji odvětví a společnosti."
První veřejná nabídka akcií společnosti Sigenergy se dočkala plné podpory ze strany globálního kapitálu, včetně předního světového státního investičního fondu Temasek a špičkových mezinárodních institucí zabývajících se správou aktiv, jako jsou Goldman Sachs Asset Management, UBS Asset Management a BNP Paribas Asset Management. Zapojily se také přední investiční společnosti, jako jsou Hillhouse, CPE, Boyu Capital, Gaoyi Asset Management a Greenwoods Asset Management, stejně jako velké pojišťovací fondy, například CPIC a Fullgoal Fund.
Od svého založení prosazuje Sigenergy vstup na trh prostřednictvím inovací produktů, přičemž využívá modulární design a technologie založené na umělé inteligenci k expanzi v oblasti rezidenčních, komerčních a průmyslových aplikací i aplikací v měřítku veřejných služeb. Společnost nyní zaměstnává více než 1 000 odborníků po celém světě, působí ve více než 80 zemích a regionech a opírá se o dobře zavedenou globální distribuční a servisní síť. Díky své hlavní výrobní a výzkumné a vývojové základně v Číně Sigenergy nadále posiluje své schopnosti v oblasti inovací, výroby a dodávek, čímž upevňuje svou konkurenceschopnou pozici na globálním trhu.
