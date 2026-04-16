Společnost Sigenergy se úspěšně zapsala na burzu HKEX s výraznou podporou předních světových investorů

Sigenergy Technology Co., Ltd.

Apr 16, 2026, 11:06 ET

HONGKONG, 16. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Sigenergy Technology Co., Ltd. („Sigenergy", kód akcie: 06656.HK) se dnes úspěšně zapsala na hongkongskou burzu (HKEX), což představuje významný milník ve vývoji společnosti. Společnost se profiluje jako první společnost v oblasti „AI+ řešení typu vše v jednom pro skladování fotovoltaické energie", která se zapsala na HKEX.

Mr. Tony Xu, Founder and CEO of Sigenergy, and Mr. Samuel Zhang, President of Sigenergy, joined the listing ceremony.
Pan Tony Xu, zakladatel a generální ředitel společnosti Sigenergy, uvedl: „Upřímně děkujeme našim investorům, partnerům, poradcům, globálním distributorům a instalačním pracovníkům, stejně jako všem zaměstnancům společnosti Sigenergy za jejich důvěru a podporu. Toto uvedení na burzu představuje nový výchozí bod. Budeme i nadále věrni své strategii ,umělá inteligence ve všem', pokračovat v posilování našich schopností v oblasti skladování energie a investovat do inovací, abychom mohli přinášet konkurenceschopnější řešení. Naším cílem je vytvářet dlouhodobou hodnotu pro naše zákazníky, akcionáře a partnery a zároveň přispívat k rozvoji odvětví a společnosti."

První veřejná nabídka akcií společnosti Sigenergy se dočkala plné podpory ze strany globálního kapitálu, včetně předního světového státního investičního fondu Temasek a špičkových mezinárodních institucí zabývajících se správou aktiv, jako jsou Goldman Sachs Asset Management, UBS Asset Management a BNP Paribas Asset Management. Zapojily se také přední investiční společnosti, jako jsou Hillhouse, CPE, Boyu Capital, Gaoyi Asset Management a Greenwoods Asset Management, stejně jako velké pojišťovací fondy, například CPIC a Fullgoal Fund.

Od svého založení prosazuje Sigenergy vstup na trh prostřednictvím inovací produktů, přičemž využívá modulární design a technologie založené na umělé inteligenci k expanzi v oblasti rezidenčních, komerčních a průmyslových aplikací i aplikací v měřítku veřejných služeb. Společnost nyní zaměstnává více než 1 000 odborníků po celém světě, působí ve více než 80 zemích a regionech a opírá se o dobře zavedenou globální distribuční a servisní síť. Díky své hlavní výrobní a výzkumné a vývojové základně v Číně Sigenergy nadále posiluje své schopnosti v oblasti inovací, výroby a dodávek, čímž upevňuje svou konkurenceschopnou pozici na globálním trhu.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Sigenergy cotiza con éxito en la Bolsa de Hong Kong (HKEX)

Sigenergy cotiza con éxito en la Bolsa de Hong Kong (HKEX)

Sigenergy Technology Co., Ltd. ("Sigenergy", código bursátil: 06656.HK) ha cotizado hoy con éxito en la Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX), lo que...
Sigenergy Technology Co., Ltd. z powodzeniem zadebiutowała na giełdzie papierów wartościowych Hongkongu przy silnym wsparciu czołowych globalnych inwestorów

Sigenergy Technology Co., Ltd. z powodzeniem zadebiutowała na giełdzie papierów wartościowych Hongkongu przy silnym wsparciu czołowych globalnych inwestorów

HONGKONG, 16 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ – Sigenergy Technology Co., Ltd. („Sigenergy", symbol giełdowy: 06656.HK) ogłosiła dziś pomyślne wejście...
