Sigenergy Berjaya Tersenarai di HKEX dengan Sokongan Kukuh Pelabur Global Terkemuka

HONG KONG, 16 April 2026 /PRNewswire/ -- Sigenergy Technology Co., Ltd. ("Sigenergy", Kod Saham: 06656.HK) hari ini berjaya disenaraikan di Bursa Saham Hong Kong (HKEX), menandakan satu pencapaian penting dalam pembangunan syarikat. Syarikat ini diposisikan sebagai syarikat pertama "AI+ Penyimpanan PV Semua-dalam-Satu" yang disenaraikan di HKEX.

Mr. Tony Xu, Founder and CEO of Sigenergy, and Mr. Samuel Zhang, President of Sigenergy, joined the listing ceremony.

Encik Tony Xu, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Sigenergy, berkata: "Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pelabur, rakan kongsi, penasihat, pengedar global dan pemasang, serta semua pekerja Sigenergy atas kepercayaan dan sokongan mereka. Penyenaraian ini menandakan titik permulaan baharu. Kami akan terus komited kepada strategi "AI dalam Semua", memperkukuh keupayaan dalam penyimpanan tenaga, dan melabur dalam inovasi untuk menyediakan penyelesaian yang lebih berdaya saing. Kami berhasrat untuk mencipta nilai jangka panjang kepada pelanggan, pemegang saham dan rakan kongsi, sambil menyumbang kepada industri dan masyarakat."

IPO Sigenergy menerima sokongan penuh daripada modal global, termasuk dana kekayaan berdaulat terkemuka dunia Temasek, institusi pengurusan aset antarabangsa terkemuka seperti Goldman Sachs Asset Management, UBS Asset Management dan BNP Paribas Asset Management. Ia turut menghimpunkan firma pelaburan utama seperti Hillhouse, CPE, Boyu Capital, Gaoyi Asset Management dan Greenwoods Asset Management, serta dana insurans berskala besar seperti CPIC dan Fullgoal Fund.

Sejak penubuhannya, Sigenergy telah memacu kemasukan pasaran melalui inovasi produk, dengan memanfaatkan reka bentuk modular dan teknologi pacuan AI untuk berkembang merentasi aplikasi kediaman, komersial dan industri, serta berskala utiliti. Syarikat kini menggaji lebih 1,000 profesional di seluruh dunia, dengan operasi merangkumi lebih 80 negara dan wilayah, disokong oleh rangkaian pengedaran dan perkhidmatan global yang mantap. Disokong oleh asas pembuatan dan R&D terasnya di China, Sigenergy terus memperkukuh keupayaan dalam inovasi, pengeluaran dan penghantaran, sekali gus mengukuhkan kedudukan daya saingnya di pasaran global.

