Huawei apresenta soluções segmentadas para os setores de escritório, saúde e educação

BARCELONA, Espanha, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o MWC 2026, a Huawei revelou uma nova linha de soluções dedicadas aos setores de escritório, saúde e educação. Ao integrar tecnologias inteligentes e digitais em suas soluções de videoconferência, a Huawei fornece uma base técnica sólida para impulsionar a transformação digital das empresas.

Solução de conferência e escritório inteligente: criando um ecossistema de sinergia dispositivo-nuvem para todos os cenários

Huawei IdeaHub série (PRNewsfoto/Huawei) Ge Fangmin, diretor do Centro de Medicina da Internet do Segundo Hospital Afiliado da Universidade de Zhejiang, fez a palestra principal (PRNewsfoto/Huawei) Lançamento global da solução de IA para sala de aula (PRNewsfoto/Huawei)

A solução de conferência e escritório inteligente da Huawei apresenta recursos inteligentes inovadores, incluindo um assistente de voz para agendamento de reuniões, tradução em tempo real com legendas durante as reuniões e resumos pós-reunião baseados em funções para melhorar a eficiência. Dispositivos como o IdeaHub S3 e outras telas de reunião integram-se com as principais plataformas de conferência em nuvem fora da China, usando IA para atender às necessidades de colaboração contínua entre regiões e dispositivos de empresas multinacionais.

Solução de telemedicina: tornando mais acessíveis os recursos médicos de qualidade

A distribuição desigual de recursos médicos muitas vezes impede que os pacientes recebam diagnósticos e tratamentos oportunos e eficazes, um problema de longa data no setor de saúde. O sistema de telemedicina da Huawei facilita a comunicação remota em tempo real entre médicos e pacientes, quebrando barreiras entre departamentos, hospitais e regiões. O sistema de telepresença imersivo proporciona uma experiência de comunicação face a face em cenários como consultas remotas multidisciplinares e comando de emergência. Ge Fangmin, diretor do Centro de Medicina da Internet do Segundo Hospital Afiliado da Universidade de Zhejiang, proferiu uma palestra principal no evento sobre como a colaboração digital assistida por IA está transformando o ecossistema de telemedicina e ajudando instituições médicas de pequeno e médio porte a acessar convenientemente recursos médicos remotos de hospitais centrais. A palestra incluiu experiências práticas em cenários como colaboração entre vários hospitais e consultas remotas multidisciplinares.

Sala de aula com IA: redefinindo a educação

A Huawei também introduziu a solução de sala de aula inteligente com IA, centrada na série IdeaHub K3 em vários tamanhos, para promover uma nova forma de ensino que enfatiza a IA, interações eficientes e sustentabilidade ambiental. Em parceria com empresas líderes do setor, como ULearning e Chaoxing, a Huawei desenvolveu plataformas de ensino inteligentes para oferecer uma experiência educacional contínua.

O IdeaHub K3 possui proteção física contra luz azul e recursos de projeção ultrassônica, adaptando-se perfeitamente a múltiplos sistemas e ecossistemas. O IdeaManager facilita a operação e o gerenciamento unificado de dispositivos, promovendo a economia de energia. A Huawei e a Chaoxing Fanya lançaram conjuntamente a plataforma de ensino inteligente Newvar AI-LMS. Esta plataforma integra perfeitamente o aprendizado on-line e off-line, permite instrução instantânea e personalizada impulsionada por IA e introduz um novo modelo de ensino híbrido que utiliza dados de IA para melhorar os resultados de aprendizagem. A solução de sala de aula com IA acelerará a transformação digital da educação.

Olhando para o futuro, a Huawei continuará a inovar em seus produtos e tecnologias, trabalhando em estreita colaboração com parceiros globais de colaboração inteligente para impulsionar a transformação digital de indústrias verticais. A visão da Huawei é facilitar a interconexão e a colaboração eficientes entre pessoas, equipes e organizações, e construir um mundo inteligente e totalmente conectado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925925/Huawei_IdeaHub_series.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925926/Ge_Fangmin_Director_Internet_Medicine_Center_Second_Affiliated_Hospital_Zhejiang.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925927/AI_Classroom_Solution_Global_Launch.jpg

FONTE Huawei