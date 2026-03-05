Huawei تطلق حلولاً محددة للسيناريوهات للبيئات المكتبية، والرعاية الصحية، والتعليم

برشلونة، إسبانيا ، 5 مارس 2026 /PRNewswire/ -- في إطار "المؤتمر العالمي للجوال" (MWC) 2026 ، كشفت شركة "هواوي" (Huawei) عن مجموعة من الحلول الجديدة المحددة للسيناريوهات للبيئات المكتبية، والرعاية الصحية، والتعليم. من خلال دمج التقنيات الذكية والرقمية في حلول مؤتمرات الفيديو الخاصة بها ، توفر "هواوي" أساسًا تقنيًا متينًا لدفع التحول الرقمي للشركات.

حل ذكي للمؤتمرات والبيئات المكتبية: إنشاء منظومة للتآزر بين الأجهزة والسحابة لجميع السيناريوهات

Huawei IdeaHub series Ge Fangmin, Director of the Internet Medicine Center at the Second Affiliated Hospital of Zhejiang University, delivered a keynote speech AI Classroom Solution Global Launch

يقدم حل المؤتمرات والبيئات المكتبية الذكي من "هواوي" ميزات ذكية رائدة، بما في ذلك مساعد صوتي لجدولة الاجتماعات، وترجمة في الوقت الفعلي مع توفير ترجمة شاشة أثناء الاجتماعات، وملخصات لما بعد الاجتماعات قائمة على الأدوار لتحسين الكفاءة. تتكامل الأجهزة مثل شاشة IdeaHub S3 وغيرها من شاشات الاجتماعات مع منصات المؤتمرات السحابية الرائدة خارج الصين ، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات التعاون بين الشركات متعددة الجنسيات.

حل للعلاج عن بُعد: جعل الموارد الطبية ذات الجودة أكثر سهولة في الوصول

غالبًا ما يعيق التوزيع غير المتكافئ للموارد الطبية المرضى من الحصول على تشخيص وعلاج في الوقت المناسب و بشكل فعال ، وهي مشكلة مزمنة في قطاع الرعاية الصحية. يسهّل نظام العلاج عن بُعد من "هواوي" التواصل عن بُعد في الوقت الفعلي بين الأطباء والمرضى ، مما يكسر الحواجز عبر الإدارات والمستشفيات والمناطق. يوفر نظام الحضور عن بُعد الغامر تجربة اتصالاً مباشرًا وجهًا لوجه في سيناريوهات مثل الاستشارات المتعددة التخصصات وقيادة الطوارئ عن بُعد. ألقى "جي فانجمين"، مدير مركز الطب عبر الإنترنت بالمستشفى الثاني التابع بجامعة تشجيانغ، خطبة رئيسية في الحدث حول النقلة النوعية التي يُحدثها التعاون الرقمي بمساعدة الذكاء الاصطناعي في نظام الطب عن بُعد ومساعدة المؤسسات الطبية الصغيرة والمتوسطة الحجم على الوصول بسهولة إلى الموارد الطبية البعيدة الموجودة في المستشفيات المركزية. وشملت الخطبة الرئيسية تجارب عملية في سيناريوهات مثل التعاون بين عدة مستشفيات والاستشارات متعددة التخصصات عن بُعد.

فصول دراسية قائمة على الذكاء الاصطناعي: وضع مفاهيم جديدة للتعليم

قدمت "هواوي" أيضًا حل الفصول الدراسية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والذي يركز على سلسلة شاشات IdeaHub K3 بأحجام مختلفة ، لتعزيز طريقة جديدة للتدريس تركز على الذكاء الاصطناعي، والتفاعلات الفعالة، والاستدامة البيئية. بالشراكة مع الشركات الرائدة في الصناعة مثل "يو ليرنينج" (ULearning) و"تشاوشينج" (Chaoxing)، طورت "هواوي" منصات تعليمية ذكية لتقديم تجربة تعليمية سلسة.

تفتخر شاشة IdeaHub K3 بقدرات المواد المضادة للضوء الأزرق، والإسقاط الفوق صوتي، وتتكيف بسلاسة مع عدة أنظمة ومنظومات. تسهل منصة IdeaManager تشغيل وإدارة الأجهزة الموحدة ، مما يعزز توفير الطاقة. أطلقت "هواوي" ومنصة (Chaoxing Fanya) بشكل مشترك منصة التدريس الذكية لنظام إدارة التعلم القائم على الذكاء الاصطناعي (Newvar). تتكامل هذه المنصة بشكل سلس مع التعلم عبر الإنترنت ودون الإنترنت ، وتتيح التدريس الفوري الشخصي القائم على الذكاء الاصطناعي ، وتقدم نموذجًا جديدًا للتدريس الهجين يستفيد من بيانات الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج التعلم. إن حل الفصول الدراسية من الذكاء الاصطناعي سيسرّع وتيرة التحول الرقمي للتعليم.

في المستقبل ، ستواصل "هواوي" الابتكار في منتجاتها وتقنياتها ، والعمل بشكل وثيق مع شركاء التعاون الذكي العالميين لدفع التحول الرقمي للصناعات العمودية. تتمثل رؤية "هواوي" في تسهيل التواصل والتعاون بشكل فعال بين الأشخاص والفرق والمنظمات ، وبناء عالم ذكي متصل بالكامل.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2925848/Huawei_IdeaHub_series.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2925849/Ge_Fangmin_Director_Internet_Medicine_Center_Second_Affiliated_Hospital_Zhejiang.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2925850/AI_Classroom_Solution_Global_Launch.jpg