Huawei Luncurkan Solusi Berbasiskan Skenario untuk Perkantoran, Kesehatan, dan Pendidikan

Solusi konferensi dan perkantoran cerdas Huawei menghadirkan berbagai fitur pintar terbaru, seperti asisten suara untuk penjadwalan rapat, penerjemahan seketika (real time) dengan teks yang tersedia selama rapat berlangsung, serta risalah rapat berbasiskan peran untuk meningkatkan efisiensi kerja. Perangkat seperti IdeaHub S3 dan berbagai displai lain untuk keperluan rapat dapat terintegrasi dengan platform konferensi berbasiskan cloud terkemuka di luar Tiongkok. Dengan dukungan teknologi AI, solusi ini memperlancar kolaborasi antarwilayah dan antarperangkat sehingga memenuhi kebutuhan perusahaan multinasional.

Solusi Telemedicine: Memperluas Akses Layanan Kesehatan Berkualitas

Distribusi sumber daya medis yang tidak merata sering menjadi kendala bagi pasien untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat waktu. Untuk mengatasi tantangan ini, sistem telemedicine Huawei mendukung komunikasi jarak jauh secara seketika antara dokter dan pasien, serta mempermudah koordinasi lintasdepartemen, rumah sakit, dan wilayah. Sistem telepresence imersif memberikan pengalaman komunikasi yang seolah-olah bertatap muka, terutama dalam skenario seperti konsultasi multidisiplin jarak jauh dan koordinasi penanganan darurat. Di acara ini, Ge Fangmin, Director, Internet Medicine Center, Second Affiliated Hospital of Zhejiang University, menyampaikan paparan mengenai kolaborasi digital berbasiskan AI yang telah mentransformasi ekosistem telemedicine. Teknologi ini juga mempermudah rumah sakit kecil dan menengah mengakses sumber daya medis dari rumah sakit pusat, termasuk praktik kolaborasi antara rumah sakit dan konsultasi multidisiplin jarak jauh.

AI Classroom: Menata Ulang Pendidikan

Huawei juga memperkenalkan solusi AI Smart Classroom dari seri IdeaHub K3 yang tersedia dalam berbagai ukuran. Solusi ini menciptakan metode pembelajaran baru yang menekankan pemanfaatan AI, interaksi yang lebih efisien, serta keberlanjutan lingkungan. Bekerja sama dengan perusahaan terkemuka seperti ULearning dan Chaoxing, Huawei mengembangkan platform pembelajaran cerdas yang menghadirkan pengalaman pendidikan yang lebih terintegrasi.

Perangkat IdeaHub K3 dilengkapi teknologi anti-blue light physical dan proyeksi ultrasonik, serta mampu beradaptasi dengan berbagai sistem dan ekosistem teknologi. Sementara itu, IdeaManager mendukung pengoperasian dan pengelolaan perangkat secara terpusat sekaligus mendukung efisiensi energi. Huawei bersama Chaoxing Fanya juga meluncurkan platform pembelajaran cerdas Newvar AI-LMS. Platform ini mengintegrasikan pembelajaran daring dan luring, mewujudkan aktivitas belajar-mengajar yang dipersonalisasi secara instan dengan dukungan AI, serta menghadirkan model pembelajaran baru yang bersifat campuran dengan memanfaatkan data AI untuk meningkatkan hasil belajar. Solusi AI Classroom ini dapat mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan.

Ke depan, Huawei akan terus berinovasi dalam produk dan teknologi, serta bekerja sama dengan mitra kolaborasi cerdas di seluruh dunia guna mendorong transformasi digital di berbagai sektor industri. Visi Huawei adalah menciptakan konektivitas dan kolaborasi yang lebih efisien antara individu, tim, dan organisasi, sekaligus membangun dunia yang sepenuhnya terhubung dan cerdas.

SOURCE Huawei