Huawei запускает решения для конкретных сценариев для офиса, здравоохранения и образования

Huawei

5 марта 2026 г.

БАРСЕЛОНА, Испания, 5 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC 2026 компания Huawei представила ряд новых решений для конкретных сценариев для офиса, здравоохранения и образования. Интегрируя интеллектуальные и цифровые технологии в свои решения для видеоконференций, Huawei обеспечивает прочную техническую основу для цифровой трансформации предприятий.

Интеллектуальное решение для конференц-связи и офиса: создание экосистемы синергии «устройство-облако» для всех сценариев

Huawei IdeaHub series
Ge Fangmin, Director of the Internet Medicine Center at the Second Affiliated Hospital of Zhejiang University, delivered a keynote speech
AI Classroom Solution Global Launch
Интеллектуальное решение Huawei для конференций и офисов включает в себя инновационные интеллектуальные функции, в том числе голосового помощника для планирования совещаний, перевод в режиме реального времени с субтитрами во время совещаний и ролевые сводки после совещаний для повышения эффективности. Такие устройства, как IdeaHub S3 и другие дисплеи для совещаний, интегрируются с ведущими платформами облачных конференций за пределами Китая, используя ИИ для удовлетворения потребностей транснациональных компаний в бесшовном межрегиональном сотрудничестве между устройствами.

Решение для телемедицины: повышение доступности качественных медицинских ресурсов

Неравномерное распределение медицинских ресурсов часто мешает пациентам получать своевременную и эффективную диагностику и лечение, что является давней проблемой в секторе здравоохранения. Система телемедицины Huawei облегчает дистанционное общение между врачами и пациентами в режиме реального времени, устраняя барьеры между отделами, больницами и регионами. Система иммерсивного телеприсутствия обеспечивает непосредственную связь в таких сценариях, как удаленные междисциплинарные консультации и аварийное управление. Ге Фанмин (Ge Fangmin), директор Центра интернет-медицины во Второй аффилированной больнице Чжэцзянского университета, выступил на мероприятии с основным докладом о том, как цифровое сотрудничество с помощью ИИ трансформирует экосистему телемедицины и помогает малым и средним медицинским учреждениям удобно получать доступ к удаленным медицинским ресурсам из центральных больниц. Основной доклад включал практический опыт в таких сценариях, как межбольничное сотрудничество и междисциплинарная дистанционная консультация.

Аудитория на базе ИИ: переосмысление образования

Компания Huawei также представила интеллектуальное решение для аудиторий на базе ИИ, ориентированное на серию IdeaHub K3 различных размеров, чтобы создать новый способ обучения, в котором особое внимание уделяется искусственному интеллекту, эффективному взаимодействию и экологической устойчивости. В партнерстве с ведущими в отрасли компаниями, такими как ULearning и Chaoxing, компания Huawei разработала интеллектуальные обучающие платформы для обеспечения беспрепятственного обучения.

IdeaHub K3 может похвастаться физическими возможностями анти-синего света и ультразвуковой проекции, и он легко адаптируется к нескольким системам и экосистемам. IdeaManager облегчает унифицированную эксплуатацию и управление устройствами, способствуя энергосбережению. Huawei и Chaoxing Fanya совместно запустили интеллектуальную обучающую платформу Newvar AI-LMS. Эта платформа легко интегрирует онлайн- и офлайн-обучение, обеспечивает мгновенное персонализированное обучение на основе ИИ и представляет новую гибридную модель обучения, которая использует данные ИИ для улучшения результатов обучения. Решение для аудитории на базе ИИ ускорит цифровую трансформацию образования.

Заглядывая в будущее, Huawei продолжит внедрять инновационные продукты и технологии, тесно сотрудничая с глобальными партнерами по интеллектуальному сотрудничеству, чтобы стимулировать цифровую трансформацию вертикальных отраслей. Видение Huawei заключается в содействии эффективному взаимодействию и сотрудничеству между людьми, командами и организациями, а также в построении полностью связанного, интеллектуального мира.

