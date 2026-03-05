Huawei Ofis, Sağlık ve Eğitim için Senaryoya Özel Çözümler Sunuyor

BARSELONA, İspanya, 5 Mart 2026 /PRNewswire/ -- Huawei, MWC 2026'da ofis, sağlık ve eğitim için senaryoya özel bir dizi yeni çözümünü tanıttı. Huawei, akıllı ve dijital teknolojileri video konferans çözümlerine entegre ederek, işletmelerin dijital dönüşümünü desteklemek için sağlam bir teknik temel sağlıyor.

Akıllı Konferans ve Ofis Çözümü: Tüm Senaryolara Uygun Bir Cihaz-Bulut Sinerji Ekosistemi Oluşturma

Huawei IdeaHub series Ge Fangmin, Director of the Internet Medicine Center at the Second Affiliated Hospital of Zhejiang University, delivered a keynote speech AI Classroom Solution Global Launch

Huawei'in akıllı konferans ve ofis çözümü, toplantıları planlamak için bir sesli asistan, toplantılar sırasında alt yazılarla gerçek zamanlı çeviri ve verimliliği artırmak için rol tabanlı toplantı sonrası özetler dahil olmak üzere çığır açan akıllı özellikler sunuyor. IdeaHub S3 ve diğer toplantı ekranları gibi cihazlar, çok uluslu şirketlerin bölgeler ve cihazlar arası sorunsuz işbirliği ihtiyaçlarını karşılamak için yapay zekayı kullanarak Çin dışındaki önde gelen bulut konferans platformlarıyla entegre oluyor.

Teletıp Çözümü: Kaliteli Tıbbi Kaynakları Daha Erişilebilir Kılmak

Tıbbi kaynakların eşitsiz dağılımı, hastaların zamanında ve etkili teşhis ve tedavi almasını engellemektedir ve bu durum sağlık sektöründe uzun süredir devam eden bir sorundur. Huawei'in teletıp sistemi, doktorlar ve hastalar arasında gerçek zamanlı uzaktan iletişimi kolaylaştırarak departmanlar, hastaneler ve bölgeler arasındaki engelleri ortadan kaldırıyor. Sürükleyici telepresence sistemi, uzaktan multidisipliner konsültasyonlar ve acil durum komutu gibi senaryolarda yüz yüze iletişim deneyimi sağlar. Zhejiang Üniversitesi İkinci Bağlı Hastanesi İnternet Tıp Merkezi Direktörü Ge Fangmin, etkinlikte yapay zeka destekli dijital işbirliğinin teletıp ekosistemini nasıl dönüştürdüğü ve küçük ve orta ölçekli tıp kurumlarının merkezi hastanelerden uzak tıbbi kaynaklara rahatça erişmesine nasıl yardımcı olduğu konusunda bir açılış konuşması yaptı. Açılış konuşması, çoklu hastane işbirliği ve çok disiplinli uzaktan konsültasyon gibi senaryolardaki pratik deneyimleri içeriyordu.

Yapay Zeka Sınıfı: Eğitimi Yeniden Tanımlamak

Huawei ayrıca yapay zeka, verimli etkileşimler ve çevresel sürdürülebilirliği vurgulayan yeni bir öğretim yöntemini teşvik etmek için çeşitli boyutlardaki IdeaHub K3 serisine odaklanan yapay zeka akıllı sınıf çözümünü de tanıttı. Huawei, ULearning ve Chaoxing gibi sektör lideri şirketlerle iş birliği yaparak sorunsuz bir eğitim deneyimi sunmak için akıllı öğretim platformları geliştirdi.

IdeaHub K3, fiziksel mavi ışık önleme ve ultrasonik projeksiyon özelliklerine sahiptir ve birden fazla sisteme ve ekosisteme sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. IdeaManager, birleşik cihaz kullanımını ve yönetimini kolaylaştırarak enerji tasarrufunu teşvik eder. Huawei ve Chaoxing Fanya, Newvar AI-LMS akıllı öğretim platformunu birlikte başlattı. Bu platform, çevrimiçi ve çevrimdışı öğrenmeyi sorunsuz bir şekilde entegre eder, anında, kişiselleştirilmiş yapay zeka destekli eğitim sağlar ve öğrenme sonuçlarını iyileştirmek için yapay zeka verilerinden yararlanan yeni bir hibrit öğretim modeli sunar. Yapay zeka sınıf çözümü, eğitimin dijital dönüşümünü hızlandıracak.

İleriye dönük olarak Huawei, dikey endüstrilerin dijital dönüşümünü yönlendirmek için küresel akıllı işbirliği ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışarak ürünlerini ve teknolojilerini yenilemeye devam edecektir. Huawei'in vizyonu, insanlar, ekipler ve kuruluşlar arasında verimli ara bağlantı ve işbirliğini kolaylaştırmak ve tamamen bağlantılı, akıllı bir dünya inşa etmektir.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2925848/Huawei_IdeaHub_series.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2925849/Ge_Fangmin_Director_Internet_Medicine_Center_Second_Affiliated_Hospital_Zhejiang.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2925850/AI_Classroom_Solution_Global_Launch.jpg