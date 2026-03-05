Společnost Huawei uvádí na trh řešení pro kancelář, zdravotnictví a školství pro konkrétní případy využití

Huawei

Mar 05, 2026

BARCELONA, Španělsko, 5. března 2026 /PRNewswire/ -- Na veletrhu MWC 2026 představila společnost Huawei řadu nových řešení pro kanceláře, zdravotnictví a vzdělávání. Integrací inteligentních a digitálních technologií do svých videokonferenčních řešení poskytuje společnost Huawei pevný technický základ pro digitální transformaci podniků.

Inteligentní konferenční a kancelářské řešení: Ekosystém propojující zařízení a cloud pro všechny scénáře

Huawei IdeaHub series
Ge Fangmin, Director of the Internet Medicine Center at the Second Affiliated Hospital of Zhejiang University, delivered a keynote speech
AI Classroom Solution Global Launch
Inteligentní konferenční a kancelářské řešení společnosti Huawei představuje převratné inteligentní funkce včetně hlasového asistenta pro plánování schůzek, překladu v reálném čase s titulky během schůzek a shrnutí po schůzce podle rolí účastníků. Zařízení, jako je IdeaHub S3 a další konferenční displeje, se integrují s předními cloudovými konferenčními platformami mimo Čínu a využívají umělou inteligenci k bezproblémové spolupráci mezi jednotlivými regiony a zařízeními, která je klíčová pro nadnárodní společnosti.

Telemedicínské řešení: Zpřístupnění kvalitních lékařských zdrojů

Nerovnoměrné rozložení zdravotnických kapacity často stojí v cestě včasné a účinné diagnostice a léčbě, což je dlouhodobý problém v oblasti zdravotnictví. Telemedicínský systém společnosti Huawei usnadňuje vzdálenou komunikaci mezi lékaři a pacienty v reálném čase a odstraňuje bariéry mezi odděleními, nemocnicemi a regiony. Pohlcující teleprezenční systém poskytuje zážitek z komunikace tváří v tvář v situacích, jako jsou vzdálené multidisciplinární konzultace a velení v nouzových situacích. Ge Fangmin, ředitel Centra internetové medicíny v druhé nemocnici při Univerzitě Če-ťiang, přednesl na akci hlavní projev o tom, jak digitální spolupráce s pomocí umělé inteligence mění ekosystém telemedicíny a pomáhá malým a středním zdravotnickým zařízením pohodlně přistupovat ke vzdáleným lékařským zdrojům z centrálních nemocnic. Hlavní přednáška zahrnovala praktické zkušenosti se situacemi, jako jsou spolupráce mezi více nemocnicemi a multidisciplinární konzultace na dálku.

Učebna na bázi AI: Nová podoba vzdělávání

Společnost Huawei také představila řešení chytré učebny s umělou inteligencí, které se opírá o řadu IdeaHub K3 v různých velikostech. Toto řešení podporuje nový způsob výuky, který klade důraz na umělou inteligenci, efektivní interakce a ekologickou udržitelnost. Ve spolupráci s předními společnostmi v oboru, jako jsou ULearning a Chaoxing, vyvinula společnost Huawei chytré výukové platformy, které umožňují plynulý vzdělávací proces.

IdeaHub K3 se může pochlubit fyzickou ochranou proti modrému světlu a ultrazvukovou projekční technologií a snadno se přizpůsobí různým systémům a ekosystémům. IdeaManager usnadňuje jednotný provoz a správu zařízení a podporuje úsporu energie. Společnosti Huawei a Chaoxing Fanya společně spustily inteligentní výukovou platformu Newvar AI-LMS. Tato platforma hladce integruje online a offline výuku, umožňuje okamžitou personalizovanou výuku řízenou umělou inteligencí a zavádí nový hybridní model výuky, který využívá data generovaná umělou inteligencí ke zlepšení studijních výsledků. Řešení učebny s umělou inteligencí urychlí digitální transformaci vzdělávání.

Do budoucna bude společnost Huawei pokračovat v inovacích svých produktů a technologií a úzce spolupracovat s globálními partnery, aby podpořila digitální transformaci vertikálních odvětví. Vizí společnosti Huawei je usnadnit efektivní propojení a spolupráci mezi lidmi, týmy a organizacemi a vybudovat plně propojený, inteligentní svět.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925848/Huawei_IdeaHub_series.jpg 
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925849/Ge_Fangmin_Director_Internet_Medicine_Center_Second_Affiliated_Hospital_Zhejiang.jpg 
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925850/AI_Classroom_Solution_Global_Launch.jpg

