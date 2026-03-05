Huawei lance des solutions spécifiques pour la bureautique, la santé et l'éducation

BARCELONE, Espagne, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du MWC 2026, Huawei a dévoilé une gamme de nouvelles solutions spécifiques aux scénarios pour le bureau, les soins de santé et l'éducation. En intégrant des technologies intelligentes et numériques dans ses solutions de vidéoconférence, Huawei fournit une base technique solide pour stimuler la transformation numérique des entreprises.

Solution intelligente de conférence et de bureau : Création d'un écosystème de synergie entre les appareils et le cloud dans tous les scénarios

Huawei IdeaHub series Ge Fangmin, Director of the Internet Medicine Center at the Second Affiliated Hospital of Zhejiang University, delivered a keynote speech AI Classroom Solution Global Launch

La solution de conférence et de bureau intelligente de Huawei présente des fonctions intelligentes révolutionnaires, notamment un assistant vocal pour planifier les réunions, une traduction en temps réel avec sous-titres pendant les réunions et des résumés post-réunion basés sur les rôles afin d'améliorer l'efficacité. Des appareils tels que l'IdeaHub S3 et d'autres écrans de réunion s'intègrent aux principales plates-formes de conférence cloud hors de Chine, en utilisant l'IA pour répondre aux besoins de collaboration interrégionale et interappareils des entreprises multinationales.

Solution de télémédecine : Rendre les ressources médicales de qualité plus accessibles

La répartition inégale des ressources médicales empêche souvent les patients de bénéficier d'un diagnostic et d'un traitement opportuns et efficaces, un problème de longue date dans le secteur des soins de santé. Le système de télémédecine de Huawei facilite la communication à distance en temps réel entre les médecins et les patients, éliminant ainsi les barrières entre les services, les hôpitaux et les régions. Le système de téléprésence immersive offre une expérience de communication en face à face dans des scénarios tels que les consultations multidisciplinaires à distance et le commandement d'urgence. Ge Fangmin, directeur du centre de médecine par internet au deuxième hôpital affilié à l'université de Zhejiang, a prononcé un discours sur la manière dont la collaboration numérique assistée par l'IA transforme l'écosystème de la télémédecine et aide les petites et moyennes institutions médicales à accéder facilement aux ressources médicales distantes des hôpitaux centraux. L'exposé principal comprenait des expériences pratiques dans des scénarios tels que la collaboration multi-hospitalière et la consultation multidisciplinaire à distance.

Salle de classe IA : Redéfinir l'éducation

Huawei a également introduit la solution de classe intelligente IA, centrée sur la série IdeaHub K3 dans différentes tailles, pour favoriser une nouvelle façon d'enseigner qui met l'accent sur l'IA, les interactions efficaces et la durabilité environnementale. En partenariat avec des entreprises de premier plan telles que ULearning et Chaoxing, Huawei a développé des plateformes d'enseignement intelligentes afin d'offrir une expérience éducative harmonieuse.

L'IdeaHub K3 est doté de capacités physiques d'anti-lumière bleue et de projection ultrasonique, et il s'adapte de manière fluide à de multiples systèmes et écosystèmes. L'IdeaManager facilite le fonctionnement et la gestion unifiés des appareils, ce qui favorise les économies d'énergie. Huawei et Chaoxing Fanya ont lancé conjointement la plateforme d'enseignement intelligent Newvar AI-LMS. Cette plateforme intègre de manière fluide l'apprentissage en ligne et hors ligne, permet un enseignement instantané et personnalisé piloté par l'IA, et introduit un nouveau modèle d'enseignement hybride qui exploite les données de l'IA pour améliorer les résultats de l'apprentissage. La solution de classe IA accélérera la transformation numérique de l'éducation.

À l'avenir, Huawei continuera d'innover ses produits et ses technologies, en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires de collaboration intelligente mondiaux pour stimuler la transformation numérique des industries verticales. La vision de Huawei est de faciliter l'interconnexion et la collaboration efficaces entre les personnes, les équipes et les organisations, et de construire un monde intelligent et entièrement connecté.

