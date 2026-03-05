Huawei、オフィス、ヘルスケア、教育向けにシナリオ特化型ソリューションを発表

バルセロナ（スペイン）、2026年3月5日 /PRNewswire/ -- MWC 2026にて、Huaweiはオフィス、ヘルスケア、および教育向けの新しいシナリオ特化型ソリューションを幅広く発表しました。Huaweiはインテリジェント技術とデジタル技術をビデオ会議ソリューションに統合することで、企業のデジタル変革を推進するための強固な技術基盤を提供しています。

インテリジェントな会議・オフィスソリューション：あらゆるシナリオに対応するデバイス・クラウドシナジー・エコシステムの構築

Huawei IdeaHub series (PRNewsfoto/Huawei) Ge Fangmin, Director of the Internet Medicine Center at the Second Affiliated Hospital of Zhejiang University, delivered a keynote speech (PRNewsfoto/Huawei) AI Classroom Solution Global Launch (PRNewsfoto/Huawei)

Huaweiのインテリジェントな会議・オフィスソリューションは、会議スケジューリング用の音声アシスタント、会議中の字幕付きリアルタイム翻訳、および効率向上のための役割別会議後サマリーなど、画期的なスマート機能を導入しています。IdeaHub S3などの会議用ディスプレイは、中国国外の主要なクラウド会議プラットフォームと統合されており、AIを活用することで多国籍企業のシームレスな地域間・デバイス間コラボレーションのニーズに対応します。

遠隔医療ソリューション：質の高い医療資源をより身近に

医療資源の偏在は、患者がタイムリーかつ効果的な診断や治療を受ける妨げとなることが多く、医療分野における長年の課題となっています。Huaweiの遠隔医療システムは、医師と患者間のリアルタイムな遠隔コミュニケーションを促進し、診療科、病院、および地域の垣根を取り払います。没入型テレプレゼンスシステムは、遠隔地を結んだ多職種連携コンサルテーションや救急指揮などのシナリオにおいて、対面でのコミュニケーション体験を提供します。浙江大学医学院附属第二病院インターネット医療センターの主任であるGe Fangmin氏は、本イベントで基調講演を行い、AI支援によるデジタルコラボレーションが遠隔医療エコシステムをいかに変革し、中小規模の医療機関が基幹病院の医療資源に遠隔から容易にアクセスできるようになるかについて述べました。基調講演では、複数病院間の連携や多職種による遠隔コンサルテーションなどのシナリオにおける実践的な経験が紹介されました。

AI教室：教育の再定義

Huaweiはまた、さまざまなサイズのIdeaHub K3シリーズを中心としたAIスマート教室ソリューションを導入しました。これは、AI、効率的な対話、および環境の持続可能性を重視する新しい教育方法を推進するものです。ULearningやChaoxingといった業界をリードする企業との提携により、Huaweiはシームレスな教育体験を提供するためのスマート教育プラットフォームを開発しました。

IdeaHub K3は、物理的なブルーライト低減機能と超音波投影機能を備え、複数のシステムやエコシステムにシームレスに適応します。IdeaManagerは、デバイスの操作と管理を一元化し、省エネを促進します。HuaweiとChaoxing Fanyaは共同でNewvar AI-LMSスマート教育プラットフォームを発表しました。このプラットフォームは、オンライン学習とオフライン学習をシームレスに統合し、即座にパーソナライズされたAI主導の指導を可能にします。また、AIデータを活用して学習成果を向上させる新しいハイブリッド教育モデルを導入しています。AI教室ソリューションは、教育のデジタル変革を加速させます。

今後、Huaweiは製品と技術の革新を続け、グローバルなインテリジェントコラボレーションパートナーと緊密に協力して垂直産業のデジタル変革を推進していきます。Huaweiのビジョンは、人、チーム、および組織間の効率的な相互接続とコラボレーションを促進し、完全に接続されたインテリジェントな世界を構築することです。

