화웨이, 사무•의료•교육 분야 맞춤형 솔루션 출시

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 5일 /PRNewswire/ -- 화웨이(Huawei)가 MWC 2026에서 사무, 의료, 교육 분야를 위한 다양한 시나리오별 솔루션을 공개했다. 화웨이는 화상 회의 솔루션에 지능형 및 디지털 기술을 통합해 기업의 디지털 전환을 가속화할 수 있는 탄탄한 기술 기반을 제공하고 있다.

지능형 회의 및 오피스 솔루션: 모든 시나리오에서 디바이스-클라우드 협업 생태계 구축

화웨이의 지능형 회의 및 오피스 솔루션은 회의 일정 예약을 지원하는 음성 비서, 회의 중 자막을 포함한 실시간 번역, 역할 기반 회의 후 요약 기능 등 혁신적인 스마트 기능을 도입해 업무 효율성을 높였다. IdeaHub S3 및 기타 회의용 디스플레이 장치는 중국 외 지역의 주요 클라우드 회의 플랫폼과 연동되며, AI를 활용해 다국적 기업의 지역 및 기기 간 원활한 협업 요구를 충족한다.

원격 의료 솔루션: 고품질 의료 자원 접근성 확대

의료 자원의 불균등한 분포는 환자가 적시에 효과적인 진단과 치료를 받는 데 방해가 되는 의료 분야의 오랜 과제다. 화웨이의 원격 의료 시스템은 의사와 환자 간 실시간 원격 소통을 지원해 부서, 병원, 지역 간 장벽을 허문다. 몰입형 텔레프레즌스 시스템은 원격 다학제 협진과 응급 지휘 등 다양한 상황에서 대면에 가까운 소통 경험을 제공한다. 저장대학교 제2부속병원 인터넷 의학센터의 거팡민(Ge Fangmin) 센터장은 행사에서 기조연설을 통해 AI 기반 디지털 협업이 원격 의료 생태계를 어떻게 변화시키고 있으며, 중소 의료기관이 중심 병원의 원격 의료 자원에 더욱 편리하게 접근할 수 있도록 어떻게 지원하는지에 대한 기조연설을 전했다. 이 기조연설에서는 다병원 협력 및 다학제 원격 협진 등 다양한 시나리오에서의 실제 적용 사례도 소개됐다.

AI 교실: 교육의 새로운 패러다임 제시

화웨이는 또한 AI 활용, 효율적인 상호작용, 친환경성을 강조하는 새로운 교육 방식을 구현하도록 설계된 다양한 크기의 IdeaHub K3 시리즈 중심의 AI 스마트 교실 솔루션을 공개했다. 화웨이는 유러닝(ULearning), 차오싱(Chaoxing) 등 업계를 선도하는 기업들과 협력해 매끄러운 교육 경험을 제공하는 스마트 교육 플랫폼을 개발했다.

IdeaHub K3는 물리적 블루라이트 차단 기술과 초음파 프로젝션 기능을 갖추고 있으며, 다양한 시스템과 생태계에 원활하게 적용된다. IdeaManager는 장치의 통합 운영 및 관리를 용이하게 만들어 에너지 절감에도 기여한다. 화웨이와 차오싱 판야(Chaoxing Fanya)는 공동으로 뉴바 AI-LMS(Newvar AI-LMS) 스마트 교육 플랫폼을 출시했다. 이 플랫폼은 온라인과 오프라인 학습을 통합하고, AI 기반의 즉각적이고 개인화된 교육을 제공하며, AI 데이터 활용을 통해 학습 성과를 향상하는 새로운 하이브리드 교육 모델을 도입했다. AI 교실 솔루션은 교육 분야의 디지털 전환을 가속화할 것으로 기대된다.

화웨이는 앞으로도 제품과 기술 혁신을 지속하며 글로벌 지능형 협업 파트너들과 긴밀히 협력해 수직 산업의 디지털 전환을 추진할 계획이다. 화웨이는 사람, 팀, 조직 간 효율적인 연결과 협업을 촉진하고 완전히 연결된 지능형 세상을 구축하는 것을 목표로 한다.

