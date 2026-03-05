Huawei lancia soluzioni specifiche per uffici, strutture sanitarie e istituti scolastici

BARCELLONA, Spagna, 5 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Durante il MWC 2026, Huawei ha presentato una serie di nuove soluzioni specifiche per uffici, strutture sanitarie e istituti scolastici. Grazie all'integrazione di tecnologie intelligenti e digitali nelle sue soluzioni per videoconferenze, Huawei fornisce una solida base tecnica per guidare la trasformazione digitale delle imprese.

Soluzione intelligente per conferenze e uffici: creazione di un ecosistema sinergico da dispositivo a cloud per qualsiasi ambito

Huawei IdeaHub series Ge Fangmin, Director of the Internet Medicine Center at the Second Affiliated Hospital of Zhejiang University, delivered a keynote speech AI Classroom Solution Global Launch

La soluzione intelligente per conferenze e uffici di Huawei introduce funzionalità smart innovative, tra cui un assistente vocale per la programmazione delle riunioni, la traduzione in tempo reale con sottotitoli durante le riunioni e riassunti post-riunione basati sui ruoli per migliorare l'efficienza. Dispositivi come IdeaHub S3 e altri display per riunioni si integrano con le principali piattaforme per conferenze basate su cloud al di fuori della Cina utilizzando l'intelligenza artificiale per soddisfare le esigenze delle aziende multinazionali in merito a una collaborazione interregionale e interdispositivo senza interruzioni.

Soluzione di telemedicina: rendere più accessibili le risorse mediche di qualità

L'irregolare distribuzione delle risorse mediche spesso impedisce ai pazienti di ricevere diagnosi e cure tempestive ed efficaci: un problema annoso del settore sanitario. Il sistema di telemedicina di Huawei facilita la comunicazione a distanza in tempo reale tra medici e pazienti, abbattendo in questo modo le barriere tra reparti, ospedali e regioni. Il sistema di telepresenza immersiva offre un'esperienza di comunicazione diretta in contesti di consulenze multidisciplinari a distanza e operatività di emergenza. Ge Fangmin, Direttore del Centro di medicina online presso il Secondo ospedale affiliato dell'Università di Zhejiang, ha tenuto un discorso programmatico durante l'evento sul modo in cui la collaborazione digitale assistita dall'intelligenza artificiale stia trasformando l'ecosistema della telemedicina, aiutando le istituzioni mediche di piccole e medie dimensioni ad accedere comodamente alle risorse mediche a distanza degli ospedali centrali. Il discorso ha fatto riferimento a esperienze pratiche in scenari quali la collaborazione tra più ospedali e la consulenza multidisciplinare a distanza.

Piattaforma di intelligenza artificiale per ridefinire l'istruzione

Huawei ha presentato anche la soluzione smart di intelligenza artificiale per l'istruzione, incentrata sulla serie IdeaHub K3 in vari formati, per promuovere un nuovo metodo di insegnamento che pone l'accento sull'IA, sull'efficienza delle interazioni e sulla sostenibilità ambientale. In collaborazione con aziende leader del settore, quali ULearning e Chaoxing, Huawei ha sviluppato piattaforme didattiche intelligenti per offrire un'esperienza educativa senza soluzione di continuità.

IdeaHub K3 vanta funzionalità fisiche anti luce blu e di proiezione a ultrasuoni; inoltre, si adatta perfettamente a più sistemi ed ecosistemi. IdeaManager facilita la possibilità di unificare il funzionamento e la gestione dei dispositivi, con conseguente risparmio energetico. Huawei e Chaoxing Fanya hanno lanciato congiuntamente la piattaforma didattica intelligente Newvar AI-LMS. Questa piattaforma integra perfettamente la didattica online e offline, consente un insegnamento immediato e personalizzato basato sull'intelligenza artificiale, e introduce un nuovo modello didattico ibrido che sfrutta i dati dell'IA per migliorare i risultati dello studio. La soluzione basata sull'intelligenza artificiale accelererà la trasformazione digitale dell'istruzione.

Guardando al futuro, Huawei continuerà a innovare i propri prodotti e tecnologie in stretta collaborazione con partner globali nel campo della collaborazione intelligente per promuovere la trasformazione digitale dei settori verticali. La visione di Huawei è di facilitare l'interconnessione e la collaborazione efficienti tra persone, team e organizzazioni, così come di creare un mondo completamente connesso e intelligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925848/Huawei_IdeaHub_series.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925849/Ge_Fangmin_Director_Internet_Medicine_Center_Second_Affiliated_Hospital_Zhejiang.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925850/AI_Classroom_Solution_Global_Launch.jpg