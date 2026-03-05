Huawei lanceert scenario-specifieke oplossingen voor kantoor, gezondheidszorg en onderwijs

BARCELONA, Spanje, 5 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens MWC 2026 presenteerde Huawei een reeks nieuwe scenario-specifieke oplossingen voor kantoor, gezondheidszorg en onderwijs. Door intelligente en digitale technologieën te integreren in zijn oplossingen voor videoconferenties biedt Huawei een stevige technologische basis om de digitale transformatie van ondernemingen te stimuleren.

Intelligente vergader- en kantooroplossing: Een ecosysteem creëren voor apparaat-cloudsynergie in alle scenario's

Huawei IdeaHub series Ge Fangmin, Director of the Internet Medicine Center at the Second Affiliated Hospital of Zhejiang University, delivered a keynote speech AI Classroom Solution Global Launch

De intelligente oplossing voor conferenties en kantoorwerk van Huawei introduceert baanbrekende slimme functies, waaronder een spraakassistent voor het plannen van vergaderingen, realtime vertaling met ondertiteling tijdens vergaderingen en rolgebaseerde samenvattingen na afloop van vergaderingen om de efficiëntie te verbeteren. Apparaten, zoals de IdeaHub S3 en andere vergaderschermen, integreren met toonaangevende cloudgebaseerde conferentieplatforms buiten China. Daarbij wordt AI ingezet om te voldoen aan de behoefte van multinationale bedrijven aan naadloze samenwerking over regio's en apparaten heen.

Oplossing voor telezorg: kwalitatieve medische zorg toegankelijker maken

De ongelijke verdeling van medische zorgcapaciteit belemmert vaak de tijdige en doeltreffende diagnose en behandeling van patiënten, een al lang bestaand probleem in de gezondheidszorg. Het telezorgsysteem van Huawei biedt realtime communicatie op afstand tussen artsen en patiënten en doorbreekt barrières tussen afdelingen, ziekenhuizen en regio's. Het meeslepende systeem voor virtuele aanwezigheid biedt een persoonlijke gesprekservaring in scenario's zoals multidisciplinaire consultaties op afstand en noodcoördinatiecentra. Ge Fangmin, directeur van het Internet Medicine Center van het Second Affiliated Hospital van Zhejiang University, hield tijdens het evenement een keynote-toespraak over hoe door AI ondersteunde digitale samenwerking het ecosysteem voor telezorg transformeert. Hij legde uit hoe kleine en middelgrote medische instellingen hierdoor eenvoudig toegang kunnen krijgen tot medische expertise op afstand vanuit centrale ziekenhuizen. De toespraak omvatte praktijkervaringen uit scenario's zoals samenwerking tussen meerdere ziekenhuizen en multidisciplinaire consultaties op afstand.

AI-klasomgeving: onderwijs opnieuw vormgeven

Huawei introduceerde ook een oplossing voor AI-klasomgevingen, gebaseerd op de IdeaHub K3-reeks in verschillende formaten, om een nieuwe manier van lesgeven te stimuleren met nadruk op AI, efficiënte interactie en duurzaamheid. In samenwerking met toonaangevende bedrijven in de sector, zoals ULearning en Chaoxing, heeft Huawei slimme onderwijsplatforms ontwikkeld om een naadloze leerervaring te bieden.

De IdeaHub K3 beschikt over fysieke bescherming tegen blauw licht en ultrasone projectiemogelijkheden en past zich naadloos aan verschillende systemen en ecosystemen aan. De IdeaManager biedt uniforme bediening en beheer van apparaten en bevordert energiebesparing. Huawei en Chaoxing Fanya hebben gezamenlijk het slimme onderwijsplatform Newvar AI-LMS gelanceerd. Dit platform integreert online en offline leren naadloos, maakt direct en gepersonaliseerd door AI aangedreven onderwijs mogelijk en introduceert een nieuw hybride onderwijsmodel dat AI-data benut om leerresultaten te verbeteren. De oplossing voor AI-klasomgevingen zal de digitale transformatie van het onderwijs versnellen.

Met het oog op de toekomst zal Huawei zijn producten en technologieën blijven innoveren en nauw samenwerken met wereldwijde partners op het gebied van intelligente samenwerking om de digitale transformatie van verticale sectoren te stimuleren. De visie van Huawei is om efficiënte onderlinge verbinding en samenwerking tussen mensen, teams en organisaties mogelijk te maken en een volledig verbonden, intelligente wereld te bouwen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925848/Huawei_IdeaHub_series.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925849/Ge_Fangmin_Director_Internet_Medicine_Center_Second_Affiliated_Hospital_Zhejiang.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925850/AI_Classroom_Solution_Global_Launch.jpg