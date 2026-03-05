Huawei lanza soluciones específicas para cada escenario en oficinas, atención médica y educación

News provided by

Huawei

Mar 05, 2026, 11:21 ET

BARCELONA, España, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC 2026, Huawei presentó una gama de nuevas soluciones específicas para cada escenario en los sectores de oficina, salud y educación. Al integrar tecnologías inteligentes y digitales en sus soluciones de videoconferencia, Huawei proporciona una sólida base técnica para impulsar la transformación digital de las empresas.

Solución inteligente para conferencias y oficina: Creación de un ecosistema de sinergia entre dispositivos y nube para todo tipo de escenarios

Continue Reading
Huawei IdeaHub series
Huawei IdeaHub series
Ge Fangmin, Director of the Internet Medicine Center at the Second Affiliated Hospital of Zhejiang University, delivered a keynote speech
Ge Fangmin, Director of the Internet Medicine Center at the Second Affiliated Hospital of Zhejiang University, delivered a keynote speech
AI Classroom Solution Global Launch
AI Classroom Solution Global Launch

La solución inteligente para conferencias y oficina de Huawei presenta innovadoras funciones inteligentes, como un asistente de voz para programar reuniones, traducción en tiempo real con subtítulos durante las reuniones y resúmenes posteriores a las reuniones basados en roles para mejorar la eficiencia. Dispositivos como IdeaHub S3 y otras pantallas para reuniones se integran con las principales plataformas de conferencias en la nube fuera de China, utilizando IA para satisfacer las necesidades de colaboración fluida entre regiones y dispositivos de las empresas multinacionales.

Solución de Telemedicina: facilitando el acceso a recursos médicos de calidad

La distribución desigual de los recursos médicos a menudo impide que los pacientes reciban diagnósticos y tratamientos oportunos y eficaces, un problema antiguo en el sector sanitario. El sistema de telemedicina de Huawei facilita la comunicación remota en tiempo real entre médicos y pacientes, eliminando barreras entre departamentos, hospitales y regiones. El sistema de telepresencia inmersiva proporciona una experiencia de comunicación presencial en escenarios como consultas multidisciplinarias remotas y comandos de emergencia. Ge Fangmin, director del Centro de Medicina por Internet del Segundo Hospital Afiliado de la Universidad de Zhejiang, pronunció un discurso inaugural en el evento sobre cómo la colaboración digital asistida por IA está transformando el ecosistema de la telemedicina y ayudando a las pequeñas y medianas instituciones médicas a acceder fácilmente a recursos médicos remotos desde hospitales centrales. La conferencia incluyó experiencias prácticas en escenarios como la colaboración multihospitalaria y la consulta remota multidisciplinaria.

Aula con IA: Redefiniendo la educación

Huawei también presentó la solución de aula inteligente con IA, centrada en la serie IdeaHub K3 en varios tamaños, para impulsar una nueva forma de enseñar que prioriza la IA, las interacciones eficientes y la sostenibilidad ambiental. En colaboración con empresas líderes del sector como ULearning y Chaoxing, Huawei ha desarrollado plataformas de enseñanza inteligente para ofrecer una experiencia educativa fluida.

El IdeaHub K3 cuenta con funciones físicas de luz azul anti-azul y proyección ultrasónica, y se adapta a la perfección a múltiples sistemas y ecosistemas. El IdeaManager facilita la operación y gestión unificada de dispositivos, promoviendo el ahorro energético. Huawei y Chaoxing Fanya lanzaron conjuntamente la plataforma de enseñanza inteligente Newvar AI-LMS. Esta plataforma integra a la perfección el aprendizaje en línea y presencial, permite una instrucción instantánea y personalizada basada en IA e introduce un nuevo modelo de enseñanza híbrido que aprovecha los datos de IA para mejorar los resultados del aprendizaje. Esta solución para el aula con IA acelerará la transformación digital de la educación.

De cara al futuro, Huawei seguirá innovando sus productos y tecnologías, colaborando estrechamente con socios globales de colaboración inteligente para impulsar la transformación digital de las industrias verticales. La visión de Huawei es facilitar la interconexión y la colaboración eficientes entre personas, equipos y organizaciones, y construir un mundo inteligente y totalmente conectado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925848/Huawei_IdeaHub_series.jpg 
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925849/Ge_Fangmin_Director_Internet_Medicine_Center_Second_Affiliated_Hospital_Zhejiang.jpg 
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925850/AI_Classroom_Solution_Global_Launch.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Huawei Launched Global Intelligent Public Service Solution to Accelerate Intelligent Transformation of Public Services and City Governance

Huawei Launched Global Intelligent Public Service Solution to Accelerate Intelligent Transformation of Public Services and City Governance

During MWC Barcelona 2026, Huawei Government Public Services Digitalization((hereinafter referred to as "GPSD")BU successfully held a series of...
Huawei lance des solutions spécifiques pour la bureautique, la santé et l'éducation

Huawei lance des solutions spécifiques pour la bureautique, la santé et l'éducation

Lors du MWC 2026, Huawei a dévoilé une gamme de nouvelles solutions spécifiques aux scénarios pour le bureau, les soins de santé et l'éducation. En...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Networks

Networks

News Releases in Similar Topics