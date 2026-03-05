Huawei bringt szenariospezifische Lösungen für Büro, Gesundheitswesen und Bildung auf den Markt

BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC 2026 stellte Huawei eine Reihe neuer szenariospezifischer Lösungen für Büro, Gesundheitswesen und Bildung vor. Durch die Integration intelligenter und digitaler Technologien in seine Videokonferenzlösungen bietet Huawei ein solides technisches Fundament, um die digitale Transformation von Unternehmen voranzutreiben.

Intelligente Konferenz- und Bürolösung: Schaffung eines All-Szenario-Geräte-Cloud-Synergie-Ökosystems

Huawei IdeaHub series Ge Fangmin, Director of the Internet Medicine Center at the Second Affiliated Hospital of Zhejiang University, delivered a keynote speech AI Classroom Solution Global Launch

Die intelligente Konferenz- und Bürolösung von Huawei bietet bahnbrechende intelligente Funktionen, darunter einen Sprachassistenten für die Planung von Besprechungen, Echtzeitübersetzungen mit Untertiteln während Besprechungen und rollenbasierte Zusammenfassungen nach Besprechungen zur Steigerung der Effizienz. Geräte wie der IdeaHub S3 und andere Meeting-Displays lassen sich mit führenden Cloud-Konferenzplattformen außerhalb Chinas integrieren und nutzen KI, um die Anforderungen multinationaler Unternehmen an eine nahtlose, regionen- und geräteübergreifende Zusammenarbeit zu erfüllen.

Telemedizinische Lösung: Bessere Zugänglichkeit hochwertiger medizinischer Ressourcen

Die ungleiche Verteilung medizinischer Ressourcen hindert Patienten oft daran, eine zeitnahe und wirksame Diagnose und Behandlung zu erhalten – ein seit langem bestehendes Problem im Gesundheitswesen. Das Telemedizinsystem von Huawei ermöglicht die Echtzeit-Fernkommunikation zwischen Ärzten und Patienten und überwindet damit Barrieren zwischen Abteilungen, Krankenhäusern und Regionen. Das immersive Telepräsenzsystem bietet eine persönliche Kommunikationserfahrung in Szenarien wie multidisziplinären Fernkonsultationen und Notfallkommandos. Ge Fangmin, Direktor des Internet Medicine Center am Second Affiliated Hospital der Zhejiang University, hielt auf der Veranstaltung eine Grundsatzrede darüber, wie die KI-gestützte digitale Zusammenarbeit das Telemedizin-Ökosystem verändert und kleinen und mittleren medizinischen Einrichtungen den bequemen Zugang zu medizinischen Fernressourcen von zentralen Krankenhäusern ermöglicht. Die Keynote umfasste praktische Erfahrungen in Szenarien wie der Zusammenarbeit mehrerer Krankenhäuser und multidisziplinären Fernkonsultationen.

KI-Klassenzimmer: Bildung neu definieren

Huawei stellte außerdem die KI-Smart-Classroom-Lösung vor, deren Kernstück die IdeaHub K3-Serie in verschiedenen Größen bildet, um eine neue Art des Unterrichts zu fördern, bei der KI, effiziente Interaktionen und ökologische Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen. In Zusammenarbeit mit branchenführenden Unternehmen wie ULearning und Chaoxing hat Huawei intelligente Lehrplattformen entwickelt, um ein nahtloses Bildungserlebnis zu bieten.

Der IdeaHub K3 verfügt über physische Blaulichtfilter und Ultraschallprojektionsfunktionen und lässt sich nahtlos an verschiedene Systeme und Ökosysteme anpassen. Der IdeaManager erleichtert die einheitliche Bedienung und Verwaltung von Geräten und fördert so die Energieeinsparung. Huawei und Chaoxing Fanya haben gemeinsam die intelligente Lehrplattform Newvar AI-LMS auf den Markt gebracht. Diese Plattform integriert nahtlos Online- und Offline-Lernen, ermöglicht sofortigen, personalisierten, KI-gesteuerten Unterricht und führt ein neues hybrides Unterrichtsmodell ein, das KI-Daten nutzt, um die Lernergebnisse zu verbessern. Die KI-Klassenzimmerlösung wird die digitale Transformation der Bildung beschleunigen.

Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei seine Produkte und Technologien weiter innovativ gestalten und eng mit globalen Partnern für intelligente Zusammenarbeit zusammenarbeiten, um die digitale Transformation vertikaler Branchen voranzutreiben. Die Vision von Huawei ist es, eine effiziente Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen Menschen, Teams und Organisationen zu ermöglichen und eine vollständig vernetzte, intelligente Welt aufzubauen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925848/Huawei_IdeaHub_series.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925849/Ge_Fangmin_Director_Internet_Medicine_Center_Second_Affiliated_Hospital_Zhejiang.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925850/AI_Classroom_Solution_Global_Launch.jpg